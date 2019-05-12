Лукашенко рассказал об ущербе от загрязненной российской нефти

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти в трубопровод «Дружба» только после ревизии своих двух нефтеперерабатывающих заводов. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, сообщает телеканал «МИР 24».

Глава государства крайне негативно оценивает случившееся: часть оборудования на одном из заводов пришлось заменить, к тому же оба предприятия работали не на полную мощность и потеряли в прибыли.

«С Путиным вопрос компенсации мы не обсуждали. Компенсации! О чем мы могли говорить. Он понимает, что ущерб нужно компенсировать. Он сам назвал, что это потери огромные для России, имиджевые потери, огромный ущерб. Представьте, а в центре этого ущерба лежит Беларусь. Мы больше потеряли от этого. Он публично признал, что это ущерб, какой – специалисты посчитают. Я думаю, россияне не должны это оспаривать», – сказал Лукашенко.

«Мы что, с россиянами пойдем судиться по этому вопросу? Я думаю, мы разберемся: кто кому, что должен. Мы разговаривали в Пекине с Путиным, что виновные должны ответить. Он молодец. Он очень жестко на это отреагировал, как никогда жестко. Я знаю даже то, что за кадром осталось. Как он спросил с правительства, с министров, поручил правоохранительным органам, даже ФСБ подключил – это редко бывает для разборки», – добавил он.

19 апреля белорусская сторона заявила о резком ухудшении качества российской нефти в трубопроводе «Дружба». Был приостановлен экспорт углеводородов в Европу. В «Транснефти» заявили, что загрязнение нефти было умышленным. 7 мая задержали четырех человек по уголовному делу о загрязнении сырья, один объявлен в розыск. Сейчас в Беларусь поступает чистая нефть.