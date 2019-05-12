ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко рассказал об ущербе от загрязненной российской нефти

13.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти в трубопровод «Дружба» только после ревизии своих двух нефтеперерабатывающих заводов. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, сообщает телеканал «МИР 24».

Глава государства крайне негативно оценивает случившееся: часть оборудования на одном из заводов пришлось заменить, к тому же оба предприятия работали не на полную мощность и потеряли в прибыли.

«С Путиным вопрос компенсации мы не обсуждали. Компенсации! О чем мы могли говорить. Он понимает, что ущерб нужно компенсировать. Он сам назвал, что это потери огромные для России, имиджевые потери, огромный ущерб. Представьте, а в центре этого ущерба лежит Беларусь. Мы больше потеряли от этого. Он публично признал, что это ущерб, какой – специалисты посчитают. Я думаю, россияне не должны это оспаривать», – сказал Лукашенко.

«Мы что, с россиянами пойдем судиться по этому вопросу? Я думаю, мы разберемся: кто кому, что должен. Мы разговаривали в Пекине с Путиным, что виновные должны ответить. Он молодец. Он очень жестко на это отреагировал, как никогда жестко. Я знаю даже то, что за кадром осталось. Как он спросил с правительства, с министров, поручил правоохранительным органам, даже ФСБ подключил – это редко бывает для разборки», – добавил он.

19 апреля белорусская сторона заявила о резком ухудшении качества российской нефти в трубопроводе «Дружба». Был приостановлен экспорт углеводородов в Европу. В «Транснефти» заявили, что загрязнение нефти было умышленным. 7 мая задержали четырех человек по уголовному делу о загрязнении сырья, один объявлен в розыск. Сейчас в Беларусь поступает чистая нефть. 



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси указал, что огромные имиджевые потери понесла и российская сторона.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь приняла эстафету огня Европейских игр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика