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Крузу — 70! Как сложилась судьба актеров «Санта-Барбары»

13.05.2019 10:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Крузу — 70! Как сложилась судьба актеров «Санта-Барбары»
кадр из youtube

«Санта-Барбара» для многих наших сограждан — это не город в Америке, а название любимого сериала, главные герои которого за 2137 серий успели стать нам родными и близкими. Кто из актеров легендарной многосерийной ленты не любит вспоминать о съемках в этом проекте, кому удалось вырваться из бесконечной мыльной оперы и попасть в серьезное кино и кого из династии Кэпвелл уже нет в живых, рассказывает "АиФ".

Крузу — 70! Как сложилась судьба актеров «Санта-Барбары» Любимая мелодрама. Все скандалы вокруг «Санта-Барбары»

Робин Райт Келли Кэпвелл

К счастью для Робин, в ее фильмографии есть не только «Санта-Барбара», но и другие яркие картины: «Форрест Гамп», «Карточный домик», «Девушка с татуировкой дракона», «Эверест» и т. д. Другой вопрос, что актрисе не всегда достаются главные роли, но это не мешает ей продолжать сниматься. В 2020 году Райт можно будет увидеть в картине «Чудо-женщина: 1984». Кроме того, к выходу в свет готовится лента, где она выступила в качестве режиссера и сыграла главную героиню: «Земля» (Land). А еще Робин вместе с дизайнером Карен Фаулер создала социально ориентированный бренд одежды для сна, который сотрудничает с различными фондами, поддерживающими женщин в конфликтных регионах по всему миру. Идея открыть его возникла после того, как основательницы фирмы посетили Африку и увидели, в каких жестких условиях там проживают люди.

Крузу — 70! Как сложилась судьба актеров «Санта-Барбары»
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Личная жизнь актрисы тоже бьет ключом. После довольно сложных отношений с коллегой по цеху Беном Фостером, с которым Райт то объявляла о помолвке, то расторгала ее, в свои 50 с хвостиком она наконец-то нашла счастье в объятиях менеджера по связям с VIP-клиентами модного дома Saint Laurent Климента Жиро. Пара поженилась в 2018 году во Франции без прессы и многочисленных гостей. Журналисты узнали о случившемся лишь спустя несколько месяцев. Кстати, звезда старше своего избранника почти на двадцать лет.

Крузу — 70! Как сложилась судьба актеров «Санта-Барбары»
Робин Райт. 1984 и 2019 г.г. Коллаж АиФ

Марси Уокер — Иден Кэпвелл 

Отечественному зрителю Марси запомнилась ролью Иден Кэпвелл, а в родной Америке многие любят и знают ее благодаря еще одному долгоиграющему проекту, — «Все мои дети» — которым, по сути, и закончилась ее не слишком выдающаяся карьера. Сегодня Уокер 57 лет, и примерно 15 из них она служит в церкви. Первоначально актриса сочетала съемки и работу в храме, а потом сделала выбор в пользу последнего. Кстати, именно в его стенах она познакомилась и со своим очередным супругом: Дагом Смитом. До него кинозвезда была замужем целых четыре раза, все — неудачно. В третьем браке у Марси родился сын Тейлор, который также пробовал себя в актерской профессии.

Крузу — 70! Как сложилась судьба актеров «Санта-Барбары»
Марси Уокер. 1984 и 2012 г.г. Коллаж АиФ

Эй Мартинес — Круз Кастильо

Фильмография Мартинеса состоит более чем из ста ролей, но все они либо в сериалах, либо в малоизвестных фильмах. Однако стоит отметить, что в кино Эй реализовывал себя не только как актер, но еще и как продюсер, режиссер, сценарист и даже композитор, ведь не зря, будучи ребенком, он активно занимался музыкой и даже одержал победу в американском конкурсе талантов. Кстати, младшая дочь исполнителя роли Круза Кастильо в этом отношении — копия отца: Рен Фаррен увлекается пением, и актер с нескрываемой гордостью выкладывает видео девушки на своей странице в Instagram. Рен не единственный ребенок Мартинеса. В браке с Лесли Брайанс, на которой он женился в 1982 году, после развода с первой супругой, у него родилось трое детей. В прошлом году неподражаемому Крузу исполнилось 70! Но он по-прежнему находится в отличной форме. Иден бы точно не устояла перед таким мужчиной.

Крузу — 70! Как сложилась судьба актеров «Санта-Барбары»
Эй Мартинес. 1984 и 2013 гг.  Коллаж АиФ

Джед Аллан — СиСи Кэпвелл

9 марта этого года все СМИ облетела печальная новость: исполнитель роли СиСи Кэпвелла Джед Аллан скончался  через восемь дней после своего 84-го дня рождения. Последний раз он появлялся на экране в 2012 году в сериале «C.S.I.: Майами». В целом вся его карьера была построена на мыльных операх, в этом смысле многие актеры «Санта-Барбары» очень похожи.

В 2001 году Джед потерял супругу Тоби Браун, с которой был в браке больше 40 лет. Какое-то время после этого он жил со своим младшим сыном Риком, его женой и внуками. Всего же у Аллана трое сыновей: Митч пошел по стопам отца, Дин стал адвокатом, а Рик — писателем. Последние годы актер провел в небольшом городке Палм-Дезерт, если верить прессе, то его одиночество скрасила писательница Джуди Стейнберг.

Лэйн Дэвис — Мейсон Кэпвелл

Когда Лэйна спросили, что ему больше нравится, — работа в театре или съемки в кино — он недолго думая ответил: «Природа работы на сцене нравится мне больше, ведь ты мгновенно видишь реакцию зрителей. Но в США, особенно в США, сложно заработать на жизнь, только лишь играя на сцене. Нужно работать на телевидении и в кино». Если бы не это обстоятельство, мы бы вряд ли когда-нибудь увидели Дэвиса в «Санта-Барбаре». Да, этот проект принес ему популярность и любовь, но он не любит лишний раз вспоминать о годах, потраченных на мыльную оперу. Еще во времена работы в сериале актер девять месяцев в году находился на съемочной площадке, а в остальные ставил Шекспира в театре Джорджии. И до сих пор он занимается популяризацией произведений этого автора.

Лэйн покинул проект в 1989 году из-за моральной и физической усталости. Актерам приходилось работать по 5-6 дней в неделю и учить по 20-30 страниц текста ежедневно. Кроме съемок у Дэвиса была своя театральная компания плюс он записывал музыку, сил на все, естественно, не хватало. После «Санта-Барбары» он взял тайм-аут длиной в полгода и просто путешествовал и учил французский язык.

Крузу — 70! Как сложилась судьба актеров «Санта-Барбары»
Лэйн Дэвис. 1984 и 2008 г.г. Коллаж АиФ

Несмотря на неоднозначное отношение к мыльной опере, сегодня исполнитель роли Мейсона Кэпвелла не отказался бы вернуться в набивший когда-то оскомину проект: «Я бы вернулся только из-за моей семьи в „Санта-Барбаре“. Одни из моих самых близких друзей — актеры из этого проекта. С Эем Мартинесом, Луиз Сорель (Августа Локридж — прим.ред.) и Николасом Костером (Лайонел Локридж — прим. ред.) мы общаемся до сих пор», — рассказывал 68-летний актер в одном из своих интервью.

 
Теги: Новости
 
 
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