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Белоруска получила за распространение ВИЧ 10,5 лет
13.05.2019 10:15 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
О своей болезни молодая сельчанка узнала в 2014 году. Ее предупредили о запретах, связанных с профилактикой распространения ВИЧ-инфекции, и уголовной ответственности за их нарушение, сообщает
Однако женщина не отказалась от незащищенного секса с мужчинами. Партнеров о своем диагнозе она не предупреждала.
В конце 2018 года в отношении нее возбудили уголовное дело. Потерпевшими по нему проходили 13 человек. У троих из них диагноз "ВИЧ" подтвердился.
Суд признал фигурантку виновной и приговорил её к 10 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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