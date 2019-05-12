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Белоруска получила за распространение ВИЧ 10,5 лет

13.05.2019 10:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белоруска получила за распространение ВИЧ 10,5 лет
pixabay.com

О своей болезни молодая сельчанка узнала в 2014 году. Ее предупредили о запретах, связанных с профилактикой распространения ВИЧ-инфекции, и уголовной ответственности за их нарушение, сообщает БЕЛТА.

Однако женщина не отказалась от незащищенного секса с мужчинами. Партнеров о своем диагнозе она не предупреждала. 

В конце 2018 года в отношении нее возбудили уголовное дело. Потерпевшими по нему проходили 13 человек. У троих из них диагноз "ВИЧ" подтвердился. 

Суд признал фигурантку виновной и приговорил её к 10 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. 

Белоруска получила за распространение ВИЧ 10,5 лет
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Теги: Витебск
 
 
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