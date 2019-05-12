Белоруска получила за распространение ВИЧ 10,5 лет

О своей болезни молодая сельчанка узнала в 2014 году. Ее предупредили о запретах, связанных с профилактикой распространения ВИЧ-инфекции, и уголовной ответственности за их нарушение, сообщает БЕЛТА .

Однако женщина не отказалась от незащищенного секса с мужчинами. Партнеров о своем диагнозе она не предупреждала.

В конце 2018 года в отношении нее возбудили уголовное дело. Потерпевшими по нему проходили 13 человек. У троих из них диагноз "ВИЧ" подтвердился.