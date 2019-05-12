Биткоин с начала мая вырос на 35%

Сегодня курс биткоина превысил отметку в семь тысяч долларов, что произошло впервые с осени прошло года. Об этом пишет Forbes .

В начале апреля курс биткоина превысил пять тысяч долларов впервые с ноября прошлого года. С начала мая биткоин уже вырос на 35%. Сегодня криптовалюта торговалась по 7,2 тысячи долларов за единицу.

Как считают эксперты, на рост курса могли повлиять осложнившие торговые отношения между Китаем и США. В целом интерес к биткоину падает, особенно со стороны розничных инвесторов.