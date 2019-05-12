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Биткоин с начала мая вырос на 35%

13.05.2019 07:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Биткоин с начала мая вырос на 35%
Фото из открытых источников

Сегодня курс биткоина превысил отметку в семь тысяч долларов, что произошло впервые с осени прошло года. Об этом пишет Forbes.

В начале апреля курс биткоина превысил пять тысяч долларов впервые с ноября прошлого года. С начала мая биткоин уже вырос на 35%. Сегодня криптовалюта торговалась по 7,2 тысячи долларов за единицу.

Как считают эксперты, на рост курса могли повлиять осложнившие торговые отношения между Китаем и США. В целом интерес к биткоину падает, особенно со стороны розничных инвесторов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Стоимость криптовалюты впервые в этом году преодолела отметку в семь тысяч долларов
 
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