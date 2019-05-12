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Биткоин с начала мая вырос на 35%
13.05.2019 07:28 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Сегодня курс биткоина превысил отметку в семь тысяч долларов, что произошло впервые с осени прошло года. Об этом пишет
В начале апреля курс биткоина
Как считают эксперты, на рост курса могли повлиять осложнившие торговые отношения между Китаем и США. В целом интерес к биткоину падает, особенно со стороны розничных инвесторов.
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Стоимость криптовалюты впервые в этом году преодолела отметку в семь тысяч долларов
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