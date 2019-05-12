«Рок за Бобров» объявил финальный лайн-ап: ждем Монеточку, «Петлю пристрастия» и Бакея

Источник материала: Tut.by

В августе на аэродроме «Боровая» в Минске состоится уже двенадцатый по счету фестиваль «Рок за Бобров». Продолжительность фестиваля увеличится до 12 часов. В фесте примут участие 12 коллективов, как всегда этот будут актуальные звезды рок- и хип-хоп сцены. Уже заявлены «Мумий Тролль», Баста, Little Big, «Ляпис-98», 25/27 и «П***фильмы» и продано более 10 000 билетов. Сегодня организаторы объявили финальный лайн-ап.



Фото предоставлено организаторами

Второе десятилетие подряд фестиваль собирает десятки тысяч гостей и приглашает самых топовых артистов — это не только знаменитые коллективы, но и молодые перспективные команды. Лайн-ап подбирается так, чтобы угодить давним поклонникам события, но и учесть вкусы поколения, которое на фестивале фактически выросло. Поэтому к группам «Мумий Тролль», Баста и «Ляпис-98» добавились новые хедлайнеры: Монеточка, Бакей, группы «Дай дорогу» и «Петля пристрастия», а также Panska Moc и Dlina Volny. На сцену поднимутся музыканты разных направлений, но точно объединенных одной идеей: быть не как все в своем творчестве, «рвать» танцпол и качать стадионы по всему миру. Мы собрали по три факта об объявленных сегодня артистах фестиваля «Рок за Бобров»

Монеточка

Свою первую песню «Я Лиза» Монеточка спела всего два года назад и сразу стала невероятно популярной в сетях. Простая екатеринбургская школьница пела об одноклассниках, девичьих радостях и глобальных проблемах подростков. Спустя 3 дня после презентации альбома Лизы «Раскраски для взрослых» все 10 песен с него попали в чарт топ-100 на сайте Яндекс.Музыки. Уже сейчас ее называют неизбежным и беспощадным зеркалом русской революции. Елизавете Гырдымовой (настоящее имя певицы) всего 20 лет.

Бакей

Видеокип на песню VI+IK принес исполнителю популярность и свою фан-базу. Владислав Бельмач (реальное имя исполнителя) говорит, что видеоролик стал быстро расходиться по сети, что удивило и самого исполнителя, ведь текст был написан за полчаса, 100 долларов потратили на съемку клипа. Бакей рос в поселке Нумги, который находится в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Климат в этих местах своенравный: минус сорок зимой — это норма. Как вспоминает Влад, при таких условиях мама спокойно возила его в коляске по городу. В апреле Бакей сообщил об отмене тура по Беларуси: не получил гастрольные удостоверения из-за «низкого художественного уровня».

Петля пристрастия

По словам Ильи Черепко-Самохвалова, лидера группы, название группы он взял с советского антиалкогольного плаката, который увидел в поликлинике. В 2013 году журнал «Афиша» назвал альбом «Фобос» лучшей русской группой года, а в 2017 году «Петля пристрастия» победила в 4 номинациях из 6 («Артист года», «Лучший альбом», «Лучшая запись», «Лучшая песня») на пятой церемонии вручения музыкальных наград «Rock Profi». Илья Черепко-Самохвалов является автором и участником еще одного популярного музыкального проекта «Кассиопея».

Dlina Volny

Dlina Volny, вдохновленная советским наследием и атмосферой родного города Минска, пропускает все это через аналоговые синтезаторы, прямолинейный бас и укутывает в глубокий женский вокал. Сами музыканты определяют свой стиль на грани мечтательного колдвейва и холодного синти-попа. Ребята часто выступают вместе с другими перспективными белорусскими коллективами: у «Ок16» на презентации нового альбома Super Besse и в «Хулигане» вместе с Mustelide и группой «СОЮЗ».

«Дай Дарогу!»

Кто-то называет музыкантов панками, а кому-то их музыка кажется рэпом. Но за показной брутальностью текстов ясно проглядывается хорошо подготовленное, вполне литературное остроумие авторов. Коллектив — лауреат премий «Даем рады» («Еврорадио», Минск) в номинациях «Группа года» и «Альбом года» в 2012 году, обладатель персональной награды от минского клуба Re: Public в номинации «Самый бешеный концерт», победитель «Добробаттл», (по итогам интернет-голосования) на «Доброфест 2014» и так далее. Лидер группы Юрий Стыльский стал первым героем онлайн-программы «Форточка» 6-летней брестской блогера Даши Скоморощенко, которая стала знаменитой после украинского шоу «Рассмеши комика».

Panska Moc

Минская рок-группа, осенью 2018 выпустившая свой дебютный релиз «Паньска моц» и сразу стала знаменитой. Их музыка — это беззаботный рок, который работает не на заезженных штампах, а на обаяние и жизнерадостности. Любители тегов могут ориентироваться на «серф-рок», сами участники называют свою музыку «смесью «отчаянного спокойствия и горького счастья». Работа «Сталактит» была названа в честь… новости, которую прочитали музыканты. В то время как в мире проводят испытания беспилотного такси, а Илон Маск запускает ракеты в космос, в одном из общежитий города на первом этаже вырастает зловонный сталактит — лед вместе с фекалиями.

Напомним, что в 2018 году фестиваль собрал у сцены 45 000 человек. Это абсолютный рекорд посещаемости платного фестиваля для нашей страны. Одним из главных критериев такого успеха является доверие зрителей к этому фестивалю. Даже без объявления хэдлайнеров, люди охотно покупают билеты, например, на прошедший «Рок за Бобров» на старте продаж было куплено более 2000 билетов.

Когда: 3 августа. Где: аэродром «Боровая». Сколько: от 40 рублей (+4 рубля сервисный сбор). КУПИТЬ БИЛЕТ ПРЯМО СЕЙЧАС

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