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Беларусь предлагает ограничить право вето в ЕАЭС

13.05.2019 10:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь предлагает ограничить право вето в ЕАЭС

фото: ruwest.ru

Наличие такого права, по мнению белорусской стороны, не способствует устранению препятствий во взаимной торговле.

Об инициативе Беларуси рассказал в эфире «Беларусь 1» министр экономики страны Дмитрий Крутой. Он пояснил, что за последние пять лет право вето в ЕАЭС применялось семь раз. Беларусь предлагает определить несколько областей, где премьер-министр не может использовать это право, сказал Крутой.

Кроме того, Минск считает необходимым ввести в ЕАЭС мораторий на принятие нормативно-правовых актов, препятствующих взаимной торговле. Крутой обратил внимание, что члены ЕАЭС договорились в 2018-2019 годах устранить 17 препятствий в торговле, однако к сегодняшнему дню вопрос решен лишь по одному.

Для того, чтобы ввести мораторий на принятие новых документов, препятствующих свободной торговле, нужно вносить изменения в базовый Договор о ЕАЭС, уточнил Крутой.

 
Теги: Минск
 
 
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Наличие такого права, по мнению белорусской стороны, не способствует устранению препятствий во взаимной торговле.
 
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