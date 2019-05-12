Беларусь предлагает ограничить право вето в ЕАЭС

Источник материала: Ежедневник



фото: ruwest.ru

Наличие такого права, по мнению белорусской стороны, не способствует устранению препятствий во взаимной торговле.

Об инициативе Беларуси рассказал в эфире «Беларусь 1» министр экономики страны Дмитрий Крутой. Он пояснил, что за последние пять лет право вето в ЕАЭС применялось семь раз. Беларусь предлагает определить несколько областей, где премьер-министр не может использовать это право, сказал Крутой.

Кроме того, Минск считает необходимым ввести в ЕАЭС мораторий на принятие нормативно-правовых актов, препятствующих взаимной торговле. Крутой обратил внимание, что члены ЕАЭС договорились в 2018-2019 годах устранить 17 препятствий в торговле, однако к сегодняшнему дню вопрос решен лишь по одному.

Для того, чтобы ввести мораторий на принятие новых документов, препятствующих свободной торговле, нужно вносить изменения в базовый Договор о ЕАЭС, уточнил Крутой.