|
Беларусь предлагает ограничить право вето в ЕАЭС
13.05.2019 10:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: ruwest.ru
Наличие такого права, по мнению белорусской стороны, не способствует устранению препятствий во взаимной торговле.
Об инициативе Беларуси рассказал в эфире
Кроме того, Минск считает необходимым ввести в ЕАЭС мораторий на принятие нормативно-правовых актов, препятствующих взаимной торговле. Крутой обратил внимание, что члены ЕАЭС договорились в 2018-2019 годах устранить 17 препятствий в торговле, однако к сегодняшнему дню вопрос решен лишь по одному.
Для того, чтобы ввести мораторий на принятие новых документов, препятствующих свободной торговле, нужно вносить изменения в базовый Договор о ЕАЭС, уточнил Крутой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наличие такого права, по мнению белорусской стороны, не способствует устранению препятствий во взаимной торговле.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)