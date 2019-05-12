Конкурс «Трудовой мигрант»: выбираем победителя

Источник материала: Tut.by

FINANCE.TUT.BY завершает конкурс «Трудовой мигрант» . Наши читатели делились своими историями о заработках за границей, рассказали о своих доходах и тратах.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Голосование начнется 13 мая в 12.00 и продлится до 24.00 15 мая. Голосовать за понравившуюся историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале tut.by до начала проведения голосования — по 12 мая 2019 года (включительно).

Победитель получит приз в 300,00 (триста) рублей 00 копеек, с учетом удержанного подоходного налога. Победитель будет объявлен 16 мая 2019 года.

Ознакомиться с правилами конкурса можно по ссылке .

Рассчитываем на вашу честность: участник, который будет заподозрен в «накрутке» голосов, будет отстранен от участия в конкурсе.