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Конкурс «Трудовой мигрант»: выбираем победителя
Источник материала: Tut.by
FINANCE.TUT.BY завершает конкурс
Голосование начнется 13 мая в 12.00 и продлится до 24.00 15 мая. Голосовать за понравившуюся историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале tut.by до начала проведения голосования — по 12 мая 2019 года (включительно).
Победитель получит приз в 300,00 (триста) рублей 00 копеек, с учетом удержанного подоходного налога. Победитель будет объявлен 16 мая 2019 года.
Ознакомиться с правилами конкурса можно
Рассчитываем на вашу честность: участник, который будет заподозрен в «накрутке» голосов, будет отстранен от участия в конкурсе.
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FINANCE.TUT.BY завершает конкурс «Трудовой мигрант». Наши читатели делились своими историями о заработках за границей, рассказали о своих доходах и тратах.
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