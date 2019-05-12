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Поздравляем, помним, гордимся!

13.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Поздравляем, помним, гордимся!

В двери к ветерану Великой Отечественной войны, участнице обороны Москвы Веры Филипповны Тимофеевой сегодня постучались многочисленные гости. В мае эта сильная, мужественная, трудолюбивая женщина празднует не только День Победы, но и отмечает день рождения. Нынешней весной — 96-й. Подарки, букеты, сладости и много теплых слов привезли в отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в Бастунах руководители и лидеры общественных организаций нашего района. Искренними и душевными были пожелания заместителя председателя райисполкома Галины Шарко, председателя Бастунского сельсовета Светланы Немеро, начальника отдела образования райисполкома Валентины Люленко, председателя райкома профсоюза работников образования и науки Ирины Зубель, председателей районной организации ОО « Белорусский фонд мира» Зофии Вильбик и районного совета ветеранов Нелли Пушненковой,  первого секретаря РК ОО «БРСМ» Натальи Метелицы.


Поздравляем, помним, гордимся!
Поздравляем, помним, гордимся!

Вера Филипповна растрогалась. Не скрывая слез, благодарила гостей за внимание и заботу. У нашей славной землячки за плечами непростой жизненный и трудовой путь. Были в нем и фронтовые дороги в составе военного госпиталя, и многие годы труда на ниве образования Вороновщины. Ее заслуги отмечены многочисленными наградами, которых у В.Ф. Тимофеевой около тридцати. Шесть из них — боевые: орден Отечественной войны II степени, медали «За взятие Кенигсберга», «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», знак «Отличник санитарной службы».


Поздравляем, помним, гордимся!
Поздравляем, помним, гордимся!

Родственники Веры Филипповны живут в России. По возможности навещают ее, звонят, пишут. Именинница поделилась с гостями радостной новостью: летом прошлого года она уже стала прапрабабушкой.


Поздравляем, помним, гордимся!

Ольга ВОРОБЬЕВА.

 
Теги: Новости
 
 
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В двери к ветерану Великой Отечественной войны, участнице обороны Москвы Веры Филипповны Тимофеевой сегодня постучались многочисленные гости. В мае эта сильная,...
 
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