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Спиной к дороге во время движения. Байкер необычно и экстремально сделал предложение девушке

13.05.2019 12:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Ростове на видео сняли необычное предложение руки и сердца. Байкер сделал его прямо на байке, сидя спиной к дороге! Девушка не смогла отказать такому романтику, и теперь эту пару ждет (возможно) счастливое будущее и (скорее всего) штраф за опасную езду.

 
 
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