|
Спиной к дороге во время движения. Байкер необычно и экстремально сделал предложение девушке
Источник материала: Tut.by
В Ростове на видео сняли необычное предложение руки и сердца. Байкер сделал его прямо на байке, сидя спиной к дороге! Девушка не смогла отказать такому романтику, и теперь эту пару ждет (возможно) счастливое будущее и (скорее всего) штраф за опасную езду.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушка не смогла отказать такому романтику.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)