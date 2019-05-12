Спиной к дороге во время движения. Байкер необычно и экстремально сделал предложение девушке

Источник материала: Tut.by

В Ростове на видео сняли необычное предложение руки и сердца. Байкер сделал его прямо на байке, сидя спиной к дороге! Девушка не смогла отказать такому романтику, и теперь эту пару ждет (возможно) счастливое будущее и (скорее всего) штраф за опасную езду.