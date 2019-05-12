С таким педагогом всегда тепло и надежно



В нашем городе живет немало удивительных людей, любящих свою профессию, всецело отдающих себя любимому делу. Такой человек – учитель-дефектолог государственного учреждения образования «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Смолевичского района» Татьяна Павловна Власевич (на фото).

Вот уже тридцать пять лет она неустанно дарит частичку своей души детям. Сколько любви, сил, доброты, знаний, упорного труда вкладывает она, чтобы помочь научиться правильно говорить сотням своих воспитанникам. Она волнуется и переживает за каждого ребенка, охраняет от невзгод и просто любит…

Это она с доброй улыбкой встречает маленького человека, переступившего порог кабинета. Это она с тревогой и нежностью заглядывает в наполненные страхом ребячьи глаза, читает в них немой вопрос и ласково успокаивает. Это она в моменты душевного переживания ребенка приходит на помощь, откликается, учит правильно говорить. Это она радуется победам ребенка, даже больше, чем он сам. Это ее сердце бьется в унисон маленькому сердцу.

Татьяна Павловна – учитель-логопед, который находится в вечном поиске, вечном труде, она – талантливый педагог, прекрасный человек. Ее любят и уважают как грамотного специалиста в ЦКРОиР в городе и в районе.

Родилась она в городе Смолевичи, окончила государственный педагогический университет им. М Танка, став учителем географии, позже, там же, прошла переподготовку на учителя-логопеда.

Татьяна Павловна трудится честно и добросовестно, собирая по крупицам собственный опыт, изучает новейшие достижения педагогической науки, так как учителю необходимо идти в ногу со временем, а времена так быстро меняются.

Она всегда приветлива, энергична, доброжелательна. Принцип ее работы – осторожно и бережно помочь ребенку произносить звуки, слова, вселить в него уверенность, дать почувствовать свою самоценность.

Одно из мощнейших орудий анализа мира – слово, поэтому Татьяна Павловна учит владеть им, а через него владеть и мыслью. Она заботливо следит за развитием каждого ребенка, исходя из индивидуальных особенностей, воспитывает наблюдательность, умение самостоятельно работать. На ее занятиях существует какой-то свой особый климат, атмосфера доверия, искренности и симпатии во взаимоотношениях учителя и ребенка. Все знают, что занятия Татьяны Павловны – это наглядный пример подражания, так как она умеет правильно формулировать задачи и проблемы урока, применять инновационные формы проведения занятия, использовать опыт учителей-новаторов. И всему этому способствуют всегда деловой настрой, быстрый темп, эмоционально безупречная речь учителя, правильно выбранная методика, использование наглядных пособий и применение ИКТ. Не щадя ни себя, ни сил, не жалея времени, она всегда в курсе педагогических новинок, щедро делится с коллегами накопленным опытом. Это опытный наставник молодых, великий труженик, радушная хозяйка гостеприимного дома. Ребята, родители, коллеги идут к Татьяне Павловне за советом, для всех она находит нужные слова, помогает словом и делом. Для них она – любимый учитель, УЧИТЕЛЬ с большой буквы.

Татьяна КОРОЛЕВА, заместитель директора ГУО «ЦКРОиР».