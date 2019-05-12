Спорт во имя Великой Победы

Прошло 74 года с того времени, как в далеком 1945 году прозвучало радостное известие об окончании Великой Отечественной войны. С тех пор немного приутихла боль потерь, восстановились разрушенные села, города, хозяйства, выросло не одно новое поколение. Однако праздник Победы навсегда остается для нас напоминанием о мужестве и героизме тех, кто прошел опасными дорогами войны, воевал за мирное небо над головой, сражался в партизанских отрядах, трудился на заводах, в сельском хозяйстве.





Чтобы День Победы не оставался лишь знаковой датой в истории, а навсегда сохранялся в памяти потомков как важное событие, в Смолевичском районе постоянно проводятся встречи с ветеранами и детьми войны, ветеранами труда, а также различные патриотические акции и другие мероприятия.

Так, в преддверии праздника, 5 мая, в Смолевичах состоялся велопробег и легкоатлетический забег, приуроченный ко Дню Победы и 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.





Уже с самого утра на центральной площади города было многолюдно. И даже дождливая майская погода не испортила настроение и не сломила дух участников соревнований. Для участия в спортивном мероприятии собрались более 100 человек – это спортсмены-любители разных возрастов, учащиеся учреждений образования, молодежь, работники предприятий и организаций Смолевичского района – люди, которые не только придерживаются здорового образа жизни, но и чтят подвиг дедов, прадедов, праздник Великой Победы и освобождение Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.

На торжественной церемонии открытия спортивного мероприятия присутствовали заместитель председателя Смолевичского районного исполнительного комитета Игорь Ильич Кузнецов, начальник управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома Илона Юрьевна Гриневецкая, директор ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района» Екатерина Николаевна Сенько и директор СДЮШОР Смолевичского райисполкома Андрей Евгеньевич Сорока.





Участников и болельщиков поприветствовал заместитель председателя Смолевичского райисполкома Игорь Ильич Кузнецов.

Затем почетные гости и участники спортивного мероприятия возложили цветы к памятнику советским воинам-освободителям в городе Смолевичи.

После слов напутствия и ознакомления с регламентом участников доставили к месту старта. Для участников легкоатлетического забега дистанция составляла один километр – старт на дороге Смолевичи – пос. Октябрьский, ул. Плисская и финиш возле Смолевичского райисполкома. А вот для любителей велосипедов дистанция была посерьезнее – пять с половиной километров. На протяжении всего маршрута спортсменов сопровождали медицинские работники скорой помощи Смолевичской ЦРБ и сотрудники отдела ГАИ Смолевичского РОВД. Также они обратили внимание велосипедистов на соблюдения правил дорожной безопасности.

Подбадривали и дарили хорошее настроение всем участникам творческие коллективы города и района.





Дружеская атмо­сфера и море улыбок царили на протяжении всего спортивного мероприятия. Спортсменов пришли поддержать их родные, друзья. Даже проходящие мимо люди с большим интересом реагировали на происходящее.

– Узнав о забеге и велопробеге, сразу решила в нем поучаствовать. Я давно увлекаюсь спортом и на своем примере хочу показать молодежи, как это важно для здоровья и прекрасного настроения, – поделилась впечатлениями одна из участниц спортивного мероприятия первый секретарь Смолевичского РК ОО «БРСМ» Каролина Горощик. – Да и ощутить свою причастность к такому значимому мероприятию – очень почетно.

На финише всех участников велопробега и легкоатлетического забега ждали бурные овации группы поддержки и дипломы. Несмотря на дождливую и ветреную погоду, спортивный праздник прошел весело и интересно. Спортсмены и болельщики получили заряд бодрости и отличного настроения, а самое главное – почтили праздник Великой Победы.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото Александра ВОЛОДЬКО.