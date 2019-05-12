В рамках Олимпийских дней молодежи Республики Беларусь по хоккею на траве среди девушек 2002 года рождения и младше на городском стадионе г. Смолевичи с 5 по 9 мая состоялись республиканские соревнования по данному виду спорта.

В этом году в состязании приняли участие пять сборных команд: Брестской области, Витебской области, Гродненской области, Минской области и города Минска. К слову, честь Минской области отстаивали учащиеся специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Смолевичского райисполкома.

В первый день наши спортсменки сыграли с командой из Брестской области со счетом 1-1. Во второй день состязаний смолевичские хоккеистки уступили команде Гродненской области со счетом 1-0. Игры третьего дня были весьма напряженными и непростыми, в результате чего команда Минской области уступила гостям из Витебской области со счетом 5-2. В завещающей игре нашим спортсменкам не удалось одолеть команду из города Минска.

В результате команда сборной города Минска стала победителем Олимпийских дней молодежи среди девушек 2002 г.р. и младше. Серебряным призером турнира стали представители Витебской области, бронза у команды из Гродненской области.

– Наши спортсменки были младше всех участниц соревнований. Безусловно, это наложило свой отпечаток на исход игры, – прокомментировал директор СДЮШОР Смолевичского райисполкома Андрей Евгеньевич Сорока. – В большей степени мы сделали акцент на перспективу – уверены, что такого уровня соревнования стали отличной тренировкой для наших девочек и только закалили их боевой характер. Команда очень перспективная – я уверен, что впереди у наших воспитанниц много высоких наград, и не только республиканского уровня.

Также Андрей Евгеньевич выразил слова благодарности руководству ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского райисполкома» за предоставленную возможность провести данные соревнования и помощь в их организации. На протяжении всех дней соревнований команды проживали на базе оздоровительного комплекса «Огонек», где можно было не только хорошо отдохнуть и восстановиться после соревновательных дней, но и потренироваться. Гости отметили высокий уровень приема на Смолевиччине и остались довольны Олимпийскими днями молодежи.

Корр. «КС».