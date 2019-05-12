Дорогами Победы проехали смолевичане по нашему району

В преддверии празднования Дня Победы прошел первый в истории Смолевиччины автопробег «Дорогами Победы» по памятным местам нашего района. Среди основных его целей – сохранение памяти о Великой Победе и той цене, которую заплатил советский народ, защищая свою страну, привитие молодежи уважения к родным местам и героическому прошлому Смолевичского района и Беларуси в целом.

Участие в автопробеге приняли представители Белорусского республиканского союза молодежи Смолевиччины – активисты средней школы № 3 города Смолевичи и Усяжской средней школы, Совета ветеранов, Коммунистической партии Беларуси, Белорусского добровольного пожарного общества Смолевичского района.

Маршрут автопробега пролегал по местам боевой славы в населенных пунктах Юрьево, Прудище, Хотеново, Антаполье, Прилепы и завершился у подножия Кургана Славы.





В агрогородке Юрьево участники мероприятия побывали у братской могилы, в которой покоятся двести воинов Красной Армии, погибших во время операции «Багратион». Среди захороненных есть партизаны бригады «Смерть фашизму» соединения Минской области, отдавшие жизни в борьбе против немецко-фашистских захватчиков. Дальше посетили воинское захоронение на сельском кладбище в деревне Прудище – два скромных гранитных памятника, разделенных столбиком, который увенчан небольшой красной звездой. На одном памятнике написано: «Здесь похоронены 7 неизвестных воинов Великой Отечественной войны», на другом – «Здесь похоронены три партизана бригады «Смерть фашизму».

Минутой молчания почтили память погибших во время войны жителей деревни Хотеново, а также вспомнили страшную трагедию, которая произошла 8 апреля 1943 года, когда внезапно нагрянувшие полицаи и немцы из Логойского гарнизона начали сгонять в сарай людей. Они факелами поджигали дома. Сегодня на месте гибели людей стоит скромный памятник, установленный еще в советское время.





Дальше маршрут лежал в деревню Прилепы, где в центре населенного пункта есть особое место, почитаемое всеми. Здесь находятся захоронение воинов и монумент памяти мирным жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. По решению Смолевичского райвоенкомата в 1957-1959 годах там были проведены перезахоронения воинов, погибших на территории Прилепского сельсовета, разрозненных могил в братскую могилу в д.Прилепы. В 1958 году здесь был поставлен памятник. О событиях военных лет участникам автопробега рассказали ребята, которые изучают историю родного края и проводят экскурсии в музее Прилепской школы. Завершился автопробег у подножия Кургана Славы.

Как отметила первый секретарь Смолевичского районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Каролина Горощик, для всех нас, в том числе и для молодежи Смолевичского района, День Победы – праздник, который наполняет каждого чувством гордости и бесконечной благодарности нашим дедам и прадедам. Автопробег – дань уважения героическому прошлому нашей страны, каждому, кто стоял на ее защите, кто трудился в тылу, приближая победный май 1945 года. Она выразила надежду, что автопробег станет хорошей традицией при проведении мероприятий, посвященных столь знаменательному событию.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.