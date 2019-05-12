Пасхальная радость – для всех

Центральным событием апреля для всех православных стал самый главный христианский праздник – Светлое Христово Воскресение, Пасха Господня. Чтобы отвлечь людей от мирской суеты и щедро поделиться с ними пасхальной радостью, воспитанники воскресной школы прихода Покровского храма в агрогородке Озерицкая Слобода подготовили театрализованное представление «Когда наступит Пасха?» по мотивам сказки А. Волкова «Волшебник изумрудного города».





Великому празднику Пасхи предшествовала большая подготовка. В ней принимали участие и взрослые, и дети. С поиском подходящего сценария, который охватил бы максимальное количество воспитанников воскресной школы, помогли родители, в частности – Екатерина Короткевич. Родители совместно с педагогом Озерицкослободской средней школы Натальей Геннадьевной Барановой принимали активное участие и в создании костюмов для сказочных героев. Самой же постановкой занимался настоятель прихода священник Иоанн Ясюкевич, который в свои детские годы принимал активное участие в школьном театральном кружке и с радостью принялся за эту работу.

По сюжету главные герои сказки шли в храм на Пасху. По пути они старались разгадать смысл написанных на пасхальных яйцах букв: «ХВ» (Христос воскрес), обращались за помощью к лесным жителям – Галке, Ежу и Сове, в общении с которыми явно открывается, что препятствует им на пути к Богу: Лисе – нетерпение, Дровосеку – жадность, Льву – гордыня. Эти страсти мешают героям постановки быть счастливыми, но и победить их самостоятельно непросто. И тогда они обращаются к главной героине – Лизе – с просьбой, чтобы она попросила у Бога для них терпения, милосердия и скромности. Ведь только человеку дана возможность общаться с Творцом через молитву. В конце непростого пути каждый получает в награду от Господа добродетели. Сама Лиза просила у Бога друзей, которых рисовала в своих представлениях отважными, готовыми на подвиги. Но в результате поняла, что друзья – это люди, которые разделяют с тобой радости и невзгоды каждый день, а они у Лизы уже есть. Старый добрый сюжет на новый пасхальный лад помог ответить на главный вопрос постановки: когда же наступает Пасха? Когда воскресает Господь, когда воскресает природа, когда воскресает сердце от греха.





Свои роли ребята играли с огромной самоотдачей и вдохновением, а небольшой криптовый храм в Озерицкой Слободе едва вместил всех зрителей, которые пришли на праздник. Все гости пасхального представления получили сувениры: деревянные яйца с буквами «ХВ» на память о постановке и путеводители по святым местам Борисовской епархии, также созданные воспитанниками воскресной школы, которые каждый год получают особые пасхальные подарки от настоятеля прихода и благотворителей.

Театрализованное представление увидели не только прихожане Покровского храма, но и учащиеся средней школы агрогородка Озерицкая Слобода. Здесь же, в стенах школы, специально к празднику Пасхи была организована выставка работ декоративно-прикладного творчества. Поделки для этой выставки, выполненные в самых разных техниках, школьники готовили заранее вместе с родителями. Здесь были расписные пасхальные яйца, картины, корзинки, подставки для яиц, вязаные игрушки и множество других замечательных поделок.





Традиционный пасхальный праздник никого не оставил равнодушным. Он, как зерно, брошенное на благодатную почву, – в сердца детей и взрослых, в будущем обязательно даст добрые всходы и плоды.

Виктория КИРБАЙ.

На снимках: пасхальное представление состоялось в Покровском храме и в средней школе агр. Озерицкая Слобода.

Фото из архива воскресной школы.