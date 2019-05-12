Бесплатный мастер-класс по организации мероприятий пройдёт 30 июня в Минске

Мастер-класс “Без ведущих” — это 3 часа структурированной информации и оригинальных идей по event-менеджменту:
- - как придумать концепцию мероприятия, и где искать вдохновение;
- - какие основные этапы работы над мероприятием;
- - как всё успеть и ничего не забыть: рабочие схемы тайм-менеджмента;
- - какими фишками удивить гостей без вложений;
- - нужны ли подрядчики, и как их правильно выбрать;
- - какие сюрпризы и лирические моменты добавить в сценарий праздника;
- - как нестандартно накрыть праздничный стол — идеи от проекта Shef-povar.by.
На мастер-класс приглашаются: офисные сотрудники, отвечающие за организацию корпоративов и бизнес-событий; мамы и папы, у которых на носу организация детского праздника; начинающие специалисты, желающие вдохновиться профессиями event-менеджера и ведущего мероприятий, а также все-все-все, кто хочет научиться создавать праздник своими руками.
Во время мастер-класса вы получите:
- - чёткую схему работы над любым мероприятием;
- - список нестандартных идей для каждого формата и типа мероприятия;
- - интересные примеры семейных и рабочих праздников;
- - списки задач и чек-листы для облегчения работы над организацией мероприятия;
- - вдохновение и большое желание поскорее реализовать идеи на практике.
Мастер-класс проведут: Станислав Навацкий — лидер рейтинга ведущих Top of Belarus 2018, имеет более 10 лет опыта в event-сфере; Юлия Навацкая — организатор и ведущая семейных торжеств, ведущая радиошоу; Глеб Сальников и Владимир Гетманец — специалисты кейтеринга Shef-povar.by.
“Каждому человеку приходится время от времени бывать в роли организатора. По меньшей мере, мы организаторы собственных дней рождений и семейных праздников, а иногда корпоратива для коллег или чего посерьезнее — свадьбы или бизнес-презентации. Организация события — это волнительный и трудоемкий процесс. Чтобы справляться с этой задачей быстро и креативно мы разработали специальный обучающий мастер-класс”, — комментируют спикеры.
Дата: 30 июня 2019 года
Время: 13.00-16.00
Место: лофт-пространство “210 метров” (Чапаева, 3)
Вход: бесплатный
Регистрация по ссылке или по телефону +375293354590.
Медиапартнер – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 июня в лофт-пространстве “210 метров” опытные организаторы и ведущие бесплатно научат всех желающих самостоятельно организовывать и проводить любые...