ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бесплатный мастер-класс по организации мероприятий пройдёт 30 июня в Минске

13.05.2019 11:14 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Бесплатный мастер-класс по организации мероприятий пройдёт 30 июня в Минске
АиФ

Мастер-класс “Без ведущих” — это 3 часа структурированной информации и оригинальных идей по event-менеджменту:

  • - как придумать концепцию мероприятия, и где искать вдохновение;
  • - какие основные этапы работы над мероприятием;
  • - как всё успеть и ничего не забыть: рабочие схемы тайм-менеджмента;
  • - какими фишками удивить гостей без вложений;
  • - нужны ли подрядчики, и как их правильно выбрать;
  • - какие сюрпризы и лирические моменты добавить в сценарий праздника;
  • - как нестандартно накрыть праздничный стол — идеи от проекта Shef-povar.by.


На мастер-класс приглашаются: офисные сотрудники, отвечающие за организацию корпоративов и бизнес-событий; мамы и папы, у которых на носу организация детского праздника; начинающие специалисты, желающие вдохновиться профессиями event-менеджера и ведущего мероприятий, а также все-все-все, кто хочет научиться создавать праздник своими руками.

Во время мастер-класса вы получите:

  • - чёткую схему работы над любым мероприятием;
  • - список нестандартных идей для каждого формата и типа мероприятия;
  • - интересные примеры семейных и рабочих праздников;
  • - списки задач и чек-листы для облегчения работы над организацией мероприятия;
  • - вдохновение и большое желание поскорее реализовать идеи на практике.


Мастер-класс проведут: Станислав Навацкий — лидер рейтинга ведущих Top of Belarus 2018, имеет более 10 лет опыта в event-сфере; Юлия Навацкая — организатор и ведущая семейных торжеств, ведущая радиошоу; Глеб Сальников и Владимир Гетманец — специалисты кейтеринга Shef-povar.by.
 

“Каждому человеку приходится время от времени бывать в роли организатора. По меньшей мере, мы организаторы собственных дней рождений и семейных праздников, а иногда корпоратива для коллег или чего посерьезнее — свадьбы или бизнес-презентации. Организация события — это волнительный и трудоемкий процесс. Чтобы справляться с этой задачей быстро и креативно мы разработали специальный обучающий мастер-класс”, — комментируют спикеры.


Дата: 30 июня 2019 года

Время: 13.00-16.00

Место: лофт-пространство “210 метров” (Чапаева, 3)

Вход: бесплатный
Регистрация по ссылке или по телефону +375293354590.

Медиапартнер – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 июня в лофт-пространстве “210 метров” опытные организаторы и ведущие бесплатно научат всех желающих самостоятельно организовывать и проводить любые...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь прирастает золотовалютными резервами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика