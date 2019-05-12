Избивали воришек, заставляли раздеваться и голыми идти на улицу. Начался суд над директором и завотделом магазина «Евроопт»

Источник материала: Виртуальный Брест

Эта история всплыла в середине апреля благодаря неравнодушной минчанке. Та увидела, как из магазина «Бруснічка» (сейчас «Евроопт»), что на Рокоссовского, выбежал голый мужчина, и позвонила в милицию. Правоохранители рассказали подробности. Оказалось, что мужчина попытался украсть бутылку водки. Это заметили продавцы, завели его в подсобку. Там директор магазина и заведующий отделом ударили его молотком, затем заставили раздеться догола и выставили на улицу.



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Потерпевших по делу двое. Это 38-летний неработающий минчанин. У него несколько судимостей за грабеж и неуплату алиментов.

— Нет желания ничего говорить, все в материалах дела, — говорит худощавый мужчина, который сидит перед залом заседаний. — Рафальский и Демидов пусть расскажут.

Второй потерпевший — 54-летний мужчина. Тоже неработающий, правоохранители говорят, что у него девять судимостей. Его возле зала заседаний не видно. Его привели в зал суда под конвоем, в настоящее время мужчина находится под стражей.

Директора будут судить по следующим статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 426, ч. 2 ст. 207, ч. 3 ст. 339, ч. 2 ст. 208, ч. 2 ст. 339.

Заведующего отделом обвиняют по ч. 3 ст. 426, ч. 2 ст. 207, ч. 3 ст. 339, ч. 2 ст. 208, ч. 2 ст. 339 УК.

Адвокаты обвиняемых выступают против ведения видео- и фотосъемки во время процесса (до начала судебного заседания фотографы могут это делать беспрепятственно), кроме этого, просят запретить журналистам присутствовать на суде. Судья запрещает видео- и фотосъемку, но журналистам разрешает остаться.

Первым допрашивают Алексея Демидова. Это заведующий отделением «Евроопта» (экс-«Бруснічкі») на проспекте Рокоссовского, 53. Ему 30 лет, среднее образование. У мужчины уже есть судимость за уклонение от призыва. За это он получил штраф.

Демидов находится под стражей с 29 апреля. До этого он был под подпиской о невыезде.