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Противники завода АКБ ночью остановили выехавшую с предприятия фуру и сообщили об этом в КГБ
13.05.2019 13:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Противники аккумуляторного завода в Бресте остановили фуру, которая выехала с территории предприятия. Инцидент произошел в ночь на 13 мая в Дрогичинском районе.
Как сообщил в фейсбуке активист Алесь Абляк, в кузове были обнаружены аккумуляторы.
Он объяснил, что аккумуляторный завод находится в пусконаладочном режиме, поэтому не может выпускать батареи на продажу.
Противники завода вызвали
Об инциденте активисты сообщили в областное управление
Официально данная информация пока не комментируется.
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Противники аккумуляторного завода в Бресте остановили фуру, которая выехала с территории предприятия. Инцидент произошел в ночь на 13 мая в Дрогичинском...
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