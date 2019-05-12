Противники завода АКБ ночью остановили выехавшую с предприятия фуру и сообщили об этом в КГБ

Источник материала: Виртуальный Брест

Противники аккумуляторного завода в Бресте остановили фуру, которая выехала с территории предприятия. Инцидент произошел в ночь на 13 мая в Дрогичинском районе.





Как сообщил в фейсбуке активист Алесь Абляк, в кузове были обнаружены аккумуляторы.

Он объяснил, что аккумуляторный завод находится в пусконаладочном режиме, поэтому не может выпускать батареи на продажу.





Противники завода вызвали ГАИ , однако инспекторы, проверив накладные и остальные документы, отпустили фуру.





Об инциденте активисты сообщили в областное управление КГБ .





Официально данная информация пока не комментируется.