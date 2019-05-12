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Противники завода АКБ ночью остановили выехавшую с предприятия фуру и сообщили об этом в КГБ

13.05.2019 13:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Противники аккумуляторного завода в Бресте остановили фуру, которая выехала с территории предприятия. Инцидент произошел в ночь на 13 мая в Дрогичинском районе.

Противники завода АКБ ночью остановили выехавшую с предприятия фуру и сообщили об этом в КГБ

Как сообщил в фейсбуке активист Алесь Абляк, в кузове были обнаружены аккумуляторы.

Он объяснил, что аккумуляторный завод находится в пусконаладочном режиме, поэтому не может выпускать батареи на продажу.

Противники завода АКБ ночью остановили выехавшую с предприятия фуру и сообщили об этом в КГБ

Противники завода вызвали ГАИ, однако инспекторы, проверив накладные и остальные документы, отпустили фуру.

Противники завода АКБ ночью остановили выехавшую с предприятия фуру и сообщили об этом в КГБ

Об инциденте активисты сообщили в областное управление КГБ.

Противники завода АКБ ночью остановили выехавшую с предприятия фуру и сообщили об этом в КГБ

Официально данная информация пока не комментируется.

 
Теги: Брест
 
 
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   Противники аккумуляторного завода в Бресте остановили фуру, которая выехала с территории предприятия. Инцидент произошел в ночь на 13 мая в Дрогичинском...
 
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