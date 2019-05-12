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Для Skoda Octavia предложили специальный пакет опций в честь юбилея модели

13.05.2019 13:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В российском офисе Skoda сообщили о возможности заказа для Octavia особого набора опций, приуроченного к 60-летию самой популярной модели чешской марки.


Новый набор предлагается для Octavia в комплектации Style и включает хромированную окантовку боковых стекол, автоматическое управление дальним светом, аудиосистему Canton с десятью динамиками, сабвуфером и цифровым эквалайзером, а также 17-дюймовые легкосплавные диски Denom. Доступны и сиденья с комбинированной обивкой из кожи и ткани и подлокотником для пассажиров на заднем ряду.

Автомобили с «юбилейным» пакетом уже доступны для заказа у российских дилеров — производитель уверяет, что такой набор позволяет сэкономить 36 800 рублей (около 560 долларов) на дополнительное оборудование.

 
 
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В российском офисе Skoda сообщили о возможности заказа для Octavia особого набора опций, приуроченного к 60-летию самой популярной модели чешской марки.
 
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