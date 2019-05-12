Польские пограничники добиваются пенсионного обеспечения для состарившихся служебных собак

Источник материала: Tut.by

Кинологи польских силовых ведомств - главным образом полиции и службы пограничной охраны - добиваются от властей введения пенсий для служебных собак, "списанных" по возрасту или по состоянию здоровья.



Снимок носит иллюстративный характер. pixabay.com

"Мы уже два года добиваемся того, чтобы такой закон был принят, - сообщил польскому телеканалу ТВН24 Роберт Лис, председатель профессионального союза работников пограничной охраны. - Наши собаки этого заслуживают".

В настоящее время во всех силовых ведомствах страны несут службу около 1700 собак. Ежегодно примерно 150 из них, достигших возраста 7-8 лет, признаются непригодными для службы. В Польше нет закона о защите и пенсионном обеспечении четвероногих "ветеранов", поэтому все они отправляются в обычные собачьи приюты, где их содержат вместе с отловленными бродячими псами, без права на доппитание, прививки, ветеринарное обслуживание или какие-либо иные особые отношения.

"С того момента, как пес перестает исполнять свои обязанности, в документах его начинают считать предметом, - пожаловался Адам Островский, возглавляющий в городе Лодзь союз ветеранов пограничной охраны. - Вместо того, чтобы написать, что пес уходит на пенсию, там пишут, что он "списывается". Этот же термин применяется в отношении различного рода испорченного или ненужного имущества".