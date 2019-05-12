По цене форели. Перец дороже 23 рублей продают в одном из магазинов Минска

Источник материала: Tut.by

Красный перец по 23,49 рубля за килограмм продают в одном из минских магазинов. Товар привезен из Голландии. Желтый перец стоит дешевле — 18 рублей за килограмм.

Для сравнения: замороженную форель можно купить за 20−25 рублей за килограмм.



Фото: twitter.com/Arhip_4ik