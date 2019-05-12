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По цене форели. Перец дороже 23 рублей продают в одном из магазинов Минска
Источник материала: Tut.by
Красный перец по 23,49 рубля за килограмм
Для сравнения: замороженную форель можно купить за 20−25 рублей за килограмм.
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Красный перец по 23,49 рубля за килограмм продают в одном из минских магазинов. Товар привезен из Голландии. Желтый перед стоит дешевле - 18 рублей за килограмм.
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