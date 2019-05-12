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По цене форели. Перец дороже 23 рублей продают в одном из магазинов Минска

13.05.2019 13:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Красный перец по 23,49 рубля за килограмм продают в одном из минских магазинов. Товар привезен из Голландии. Желтый перец стоит дешевле — 18 рублей за килограмм.

Для сравнения: замороженную форель можно купить за 20−25 рублей за килограмм.


Фото: twitter.com/Arhip_4ik
 
 
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Красный перец по 23,49 рубля за килограмм продают в одном из минских магазинов. Товар привезен из Голландии. Желтый перед стоит дешевле - 18 рублей за килограмм.
 
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