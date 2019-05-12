Антидроны поступили на вооружение белорусской армии

Источник материала: Tut.by

В белорусские войска поставили современные комплексы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщает Минобороны Беларуси.



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: mil.by

Как говорится на сайте, антидроны отечественного производства способны предотвратить несанкционированные полеты беспилотников над важными военными и гражданскими объектами инфраструктуры Беларуси.

Чтобы подготовить специалистов для эксплуатации и обслуживания новой техники, на базе одной из воинских частей с 15 по 17 мая 2019 года пройдут учебные сборы. В ходе занятий представители соединений и воинских частей изучат тактико-технические характеристики комплекса, получат практику применения и научатся правильно эксплуатировать и обслуживать антидроны.

По окончании обучения комплексы будут торжественно вручены, и подготовленные специалисты смогут приступить к выполнению задач на своих объектах.