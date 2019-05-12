|
От $35 500: 10 самых дешевых квартир в Минске
Источник материала: Myfin
Квартира стоимостью $35 500 находится недалеко от железнодорожной станции Минск-Южный. Продает квартиру собственник. Недвижимость располагается на четвертом этаже пятиэтажного кирпичного дома 1974 года постройки. Общая площадь – 20,8 м.кв., из них кухня – 4,7 м.кв. Потолки – 2,5 метра. Есть застекленный балкон, санузел совмещенный.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Купить квартиру в Минске мечта и цель практически любого белоруса. Это и показатель успеха, и способ выгодного вложения средств. Myfin.by составил ТОП-10 самых дешевых...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)