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От $35 500: 10 самых дешевых квартир в Минске

13.05.2019 13:26 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

От 500: 10 самых дешевых квартир в Минске
фото: Myfin.by

  1. Однокомнатная квартира по ул. Солнечная, 30/2

Квартира стоимостью $35 500 находится недалеко от железнодорожной станции Минск-Южный. Продает квартиру собственник. Недвижимость располагается на четвертом этаже пятиэтажного кирпичного дома 1974 года постройки. Общая площадь – 20,8 м.кв., из них кухня – 4,7 м.кв. Потолки – 2,5 метра. Есть застекленный балкон, санузел совмещенный.

От 500: 10 самых дешевых квартир в Минске

 
Теги: Минск
 
 
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Купить квартиру в Минске мечта и цель практически любого белоруса. Это и показатель успеха, и способ выгодного вложения средств. Myfin.by составил ТОП-10 самых дешевых...
 
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