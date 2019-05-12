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Саснович выбыла в первом круге турнира в Риме

13.05.2019 13:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белоруска Александра Саснович завершила выступление в первом раунде одиночного турнира на грунтовом турнире в Риме.

В стартовом поединке Александра Саснович (№ 32 WTA) уступила словачке Доминике Цыбулковой (№ 33 WTA) — 2:6, 3:6.

 
 
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Белоруска Александра Саснович завершила выступление в первом раунде одиночного турнира на грунтовом турнире в Риме.
 
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