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В проблемном доме на Широкой начали обследование квартир
Источник материала: Tut.by
Специалисты, как и обещали жильцам на встрече, приступили к обследованию конструкций квартир
Напомним, о проблемах дома на улице Широкой общественность узнала 26 апреля, когда всех его жильцов эвакуировали на несколько часов. Это понадобилось для того, чтобы провести работы по восстановлению несущей способности колонны, которая начала разрушаться еще год назад во втором подъезде многоэтажки.
Жильцы были уверены, что такая колонна не единственная в доме и действительно обнаружили еще две в третьем подъезде, которые вызывали опасения.
Кроме этого, жильцы проблемного дома, даже после работ по укреплению колонны продолжали фиксировать
Успокоить людей получилось лишь тогда, когда чиновники организовали встречу с жильцами в местной школе. Специалисты заверили, что
На момент встречи с жильцами, в доме было обследовано 60 несущих колонн, расположенных в подвальных помещениях. Две из них, те, которые еще раньше обнаружили сами жильцы в третьем подъезде, имели дефекты.
Ведущий специалист УП «Стройреконструкции», кандидат технических наук Валерий Пастушков заверил, что по несущей колонне третьего подъезда, дефект которой был обнаружен, уже разрабатывается проектное решение. Он отметил, что по сложности работ эта колонна намного проще, чем та, что была во втором.
Всего в доме на Широкой 960 несущих колонн. Самое сложное сейчас — обследовать колонны, которые расположены в квартирах. Для этого нужен доступ в жилые помещения, а также, например, возможность снять часть обоев, чтобы осмотреть конструкцию, рассказывали специалисты на встрече с жильцами.
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Специалисты планируют выполнить эти работы за пять дней, при условии, что люди будут пускать их в квартиры.
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