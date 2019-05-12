В проблемном доме на Широкой начали обследование квартир

Источник материала: Tut.by

Специалисты, как и обещали жильцам на встрече, приступили к обследованию конструкций квартир проблемного дома на Широкой, 3. Сегодня, например, планируется осмотреть 1−3 этажи. Все обследование должно занять у специалистов пять дней, до 17 мая включительно.





Напомним, о проблемах дома на улице Широкой общественность узнала 26 апреля, когда всех его жильцов эвакуировали на несколько часов. Это понадобилось для того, чтобы провести работы по восстановлению несущей способности колонны, которая начала разрушаться еще год назад во втором подъезде многоэтажки.





Жильцы были уверены, что такая колонна не единственная в доме и действительно обнаружили еще две в третьем подъезде, которые вызывали опасения.





Кроме этого, жильцы проблемного дома, даже после работ по укреплению колонны продолжали фиксировать новые трещины и в местах общего пользования и у себя в квартирах. Нервы у людей настолько были на пределе, что кто-то не выдерживал и вызывал МЧС , обнаруживая у себя на стене трещину, которая за ночь еще больше расползалась.

Успокоить людей получилось лишь тогда, когда чиновники организовали встречу с жильцами в местной школе. Специалисты заверили, что дом никуда не падает , и что в ближайшее время все здание будет полностью обследовано.





На момент встречи с жильцами, в доме было обследовано 60 несущих колонн, расположенных в подвальных помещениях. Две из них, те, которые еще раньше обнаружили сами жильцы в третьем подъезде, имели дефекты.

Ведущий специалист УП «Стройреконструкции», кандидат технических наук Валерий Пастушков заверил, что по несущей колонне третьего подъезда, дефект которой был обнаружен, уже разрабатывается проектное решение. Он отметил, что по сложности работ эта колонна намного проще, чем та, что была во втором.





Всего в доме на Широкой 960 несущих колонн. Самое сложное сейчас — обследовать колонны, которые расположены в квартирах. Для этого нужен доступ в жилые помещения, а также, например, возможность снять часть обоев, чтобы осмотреть конструкцию, рассказывали специалисты на встрече с жильцами.



Изображение: предоставлено жильцами дома

История Широкой кратко: Многоквартирный дом на улице Широкой, 3 сдали в эксплуатацию в 2013 году. Заказчиком строительства был УКС Советского района. При строительстве здания сменились четыре подрядные организации. Жильцы предполагают, что первая из них, турецкая компания «Лайрон», некачественно выполнила работы по заливке несущих колонн и плит перекрытия на уровне 1−2-х этажей. Год назад жильцы заметили, что деформировалась несущая колонна во втором подъезде дома. Спустя год специалисты приступили к восстановлению ее несущей способности, ради чего 26 апреля пришлось на полдня эвакуировать всех жильцов дома. Но на этом проблемы не закончились: жильцы заметили, что дом «поехал» — появились новые трещины в квартирах и местах общего пользования. А в нежилом помещении третьего подъезда были обнаружены еще две несущие колонны, которые начали деформироваться. Местные власти пообещали, что специалистами будет обследовано все здание. Однако жильцы объединились и заняли жесткую позицию, опасаясь за свою безопасность. Вчера люди отправили коллективное обращение в Администрацию президента, Генпрокуратуру, Минстройархитектуры и Мингорисполком.