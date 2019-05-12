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Беларусь и Россия вступили в Евразийский альянс детских онкологов

13.05.2019 13:24 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Беларусь и Россия включены в Евразийский альянс детских онкологов (ЕврАДО), подписание соглашения состоялось в понедельник в Минске.

"Данный альянс был создан для того, чтобы бороться с онкологическими заболеваниями детей и улучшать качество ухода за такими детьми", - сказал руководитель Евразийского альянса детских онкологов Карлос Родригез-Галиндо журналистам.

По его словам, Беларусь является ключевым членом данного альянса, который сможет развивать сестринский уход детей с онкологическими заболеваниями.

Как отметил К.Родригез-Галиндо, в различных странах мира существует слишком большой разрыв в доступе и качестве ухода за детьми. "Сейчас очень важно сократить этот разрыв, по крайней мере, в странах Евразийского региона", - заявил он.

Руководитель ЕврАДО выразил уверенность, что вступление Беларуси и России в альянс станет поводом для инициирования большого количества проектов в области детской онкологии и гематологии.

"Уверен, они будут иметь отношение и к оказанию клинической помощи, и к повышению образования, и к углублению проводимых исследований как в Беларуси, так и во всем Евразийском регионе", - сказал К.Родригез-Галиндо.

Со российской стороны договор в рамках третьей встречи экспертов детской онкологии стран Евразии в Минске подписал академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, президент ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева" Минздрава РФ Александр Румянцев. Беларусь представил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Евроазиатский альянс детских онкологов объединяет 12 стран – Беларусь, Молдову, Украину, Армению, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Россию, Монголию, Казахстан и Киргизию.

На третью встречу экспертов в области детской онкологии стран Евразии в Минск приехали более 75 делегатов из всех заявленных регионов, а также представители 11 фондов и 21 медицинского учреждения.

3-я встреча Евразийского альянса в детской онкологии проходит в Минске 13 и 14 мая.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь и Россия включены в Евразийский альянс детских онкологов (ЕврАДО), подписание соглашения состоялось в понедельник в Минске. "Данный альянс был создан для...
 
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