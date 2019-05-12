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Дружный благотворительный забег побил рекорд по количеству участников
Источник материала: Интерфакс
11 мая в поселке Дружный прошел благотворительный забег. На мероприятии собрались не только любители спорта, но и желающих сделать доброе дело. За каждого финиширующего бегуна компания "Август-Бел" перечислила сумму, пропорциональную преодолённой дистанции, на благоустройство учреждений образования Пуховичского района. В этом году число участников стало рекордным: финишную черту сумело преодолеть более 500 человек.
Первый забег компания "Август-Бел" провела в честь своего юбилея еще в 2017 году. Целью организаторов было создать спортивное мероприятие способное объединить людей всех поколений, а также сделать доброе дело для жителей всего района. Таким образом, появилась идея благотворительного забега.
"Исходя из того, какой отклик мы получили у самих сотрудников завода “Август-Бел” и населения Пуховичского района, мы поняли значимость таких мероприятий, поэтому проведение благотворительного забега стало доброй традицией, – рассказывает начальник отдела управления персоналом “Август-Бел” Тамара Мурашко. – Еще в прошлом году нам удалось привлечь на забег чуть более 300 участников, растущая динамика не могла нас не радовать. Однако в этом году мы подняли планку и поставили цель привлечь к участию 500 человек, но на финише многим участникам не хватило медалей, и мы поняли, что количество участников значительно больше – это абсолютный рекорд!"
"Хочу выразить свои эмоции и благодарность руководству завода “Август-Бел” за возможность участвовать в благотворительном забеге. Это уникальный пример, когда каждый может делать добрые дела с пользой для себя. Именно поэтому сегодня здесь дети, учащиеся, родители, педагоги. Я надеюсь, что мы зарядились не только эмоциями, чувствами, но и задором" – говорит Татьяна Сергеевна Ефимочкина, заместитель директора по учебной работе Свислочской школы им. А. Г. Червякова.
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11 мая в поселке Дружный прошел благотворительный забег. На мероприятии собрались не только любители спорта, но и желающих сделать доброе дело. За каждого...
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