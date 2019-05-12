Петер Деттмар рассказал о росте интереса германского бизнеса к Беларуси

Источник материала: Ежедневник



фото: ganc-chas.by

Посол Германии в Беларуси нанес прощальный визит Александру Лукашенко – миссия дипломата в нашей стране заканчивается. Стороны констатировали, что уровень сотрудничества двух стран в последние годы значительно вырос.

Как подчеркнул Александр Лукашенко, за время миссии Петера Деттмара товарооборот между странами врос почти на треть и «потеплели отношения в целом с Европейским союзом». Белорусский президент выразил мнение, что в ЕС Германия является ведущей страной, и Беларусь ценит ее вклад в развитие отношений Евросоюза с Беларусью.

В свою очередь, Деттмар также отметил динамичное развитие отношений между Беларусью и Германией и заявил, что интерес германского бизнеса к Беларуси постоянно растет.

Это подтверждается готовящимися визитами в нашу страну, сказал посол после встречи с президентом, передает БЕЛТА . Так, планируется визит в Беларусь земельного министра по вопросам транспорта из Гамбурга, руководства Федерального союза малого и среднего бизнеса Германии, которое объединяет более 55 тыс. германских компаний. Кроме того, в Беларусь должен приехать государственный секретарь Федерального министерства экономики и энергетики Германии.

Деттмар констатировал улучшение отношений между странами во всех сферах - политической, экономической, культурной.

По мнению посла, Беларусь до сих пор "недостаточно присутствует в сознании Европы, Европейского союза и отдельных стран ЕС, в том числе Германии". Однако это отношение значительно изменилось в последнее время. Он также добавил, что Германия выступала за отмену большинства санкций, введенных Европейским союзом в отношении Беларуси в 2011 году и снятых в 2016-м.