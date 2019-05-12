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Петер Деттмар рассказал о росте интереса германского бизнеса к Беларуси
13.05.2019 13:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: ganc-chas.by
Посол Германии в Беларуси нанес прощальный визит Александру Лукашенко – миссия дипломата в нашей стране заканчивается. Стороны констатировали, что уровень сотрудничества двух стран в последние годы значительно вырос.
Как подчеркнул Александр Лукашенко, за время миссии Петера Деттмара товарооборот между странами врос почти на треть и «потеплели отношения в целом с Европейским союзом». Белорусский президент выразил мнение, что в ЕС Германия является ведущей страной, и Беларусь ценит ее вклад в развитие отношений Евросоюза с Беларусью.
В свою очередь, Деттмар также отметил динамичное развитие отношений между Беларусью и Германией и заявил, что интерес германского бизнеса к Беларуси постоянно растет.
Это подтверждается готовящимися визитами в нашу страну, сказал посол после встречи с президентом, передает
Деттмар констатировал улучшение отношений между странами во всех сферах - политической, экономической, культурной.
По мнению посла, Беларусь до сих пор "недостаточно присутствует в сознании Европы, Европейского союза и отдельных стран ЕС, в том числе Германии". Однако это отношение значительно изменилось в последнее время. Он также добавил, что Германия выступала за отмену большинства санкций, введенных Европейским союзом в отношении Беларуси в 2011 году и снятых в 2016-м.
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Посол Германии в Беларуси нанес прощальный визит Александру Лукашенко – миссия дипломата в нашей стране заканчивается. Стороны констатировали, что уровень...
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