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«Возникла ошибка». Почему у белорусов с банковских карт списываются деньги за покупки годичной давности

13.05.2019 13:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусы жалуются, что им сегодня стали приходить СМС-отчеты о списании средств за покупки, которые они не совершали. У некоторых сняли деньги за покупки годичной давности. Как выяснилось, средства повторно списывались с МТБанком, в том числе с карточек даже других банков за операции, которые раньше проводились через терминалы этого банка. В МТбанке говорят, что это происходит из-за сбоя в их системе, который случился 11 мая.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Сегодня в полдень пришло СМС от моего банка о списании денег — 44,8 рубля. Написано, за покупку в магазине сотовой связи. Но я ничего не покупала сегодня не только там, но и вообще где бы то ни было, — рассказывает минчанка Ольга. — Позвонила в Альфа-Банк, в котором обслуживаюсь. Там извинились, пояснили, что в МТБанке произошел какой-то сбой и у людей списываются деньги с карт за покупки годичной давности. Девушка-консультант сказала, что в течение нескольких дней деньги вернут на карту. Но при чем тут МТБанк, если я обслуживаюсь в другом банке?

В МТБанке подтвердили — списания действительно происходят из-за карточного сбоя.

— В результате карточного сбоя 11 мая, некоторые операции годичной давности были выставлены к повторной обработке, — прокомментировали специалисты МТБанка. — Сотрудники банка приняли оперативные меры по устранению возникшей ошибки. В отмене операции участвуют банк-эмитент и банк-эквайер. К сожалению, из-за режима выходного дня в некоторых банках, не все операции были отменены сразу. В таких случаях возврат ошибочно списанных денег будет произведен в начале рабочей недели.

В МТБанке уточнили, что списанные средства будут возвращены до 15 мая.

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Белорусы жалуются, что им сегодня стали приходить СМС-отчеты о списании средств за покупки, которые они не совершали. У некоторых сняли деньги за покупки годичной...
 
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