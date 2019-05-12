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Черный понедельник для российского рубля на белорусской бирже

13.05.2019 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник 13 мая завершились обвалом российского рубля.

Это позволило белорусскому рублю подорожать к валютной корзине на 0,23%, её значение упало до минимума с начала года.

Курс доллара вырос на 0,0019 рубля до 2,0988 BYN/USD. Напомним, что по итогам субботних торгов доллар завершил на минимуме за 17 дней.

Курс евро снизился лишь на 0,0005 рубля до 2,3571 BYN/EUR. Это минимальное значение почти за две недели.

Курс российского рубля рухнул на 0,0168 рубля до 3,2080 BYN/100 RUB. Это минимальное значение за последние четыре месяца. С начала мая курс российской валюты обвалился уже на 0,0565 BYN.

Россия

Праздники в РФ завершились и Центробанк опять вышел на работу. 

Первым делом он поднял официальный курс доллара на 24 копейки до 65,4703 RUB/USD, а официальному курсу евро добавил 43 копейки до 73,5231 RUB/EUR.



 
Теги: Курсы валют
 
 
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Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник 13 мая завершились обвалом российского рубля.
 
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