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Саудовские танкеры атакованы в акватории ОАЭ

13.05.2019 13:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В воскресенье, 12 мая, в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, сказал министр энергетики королевства Халида аль-Фалиха.



Об этом сообщает РИА Новости.

Один из танкеров направлялся в Рас-Таннура для загрузки сырой нефтью. В результате атаки никто не пострадал, но конструкциям судов был нанесен значительный ущерб.

Аль-Фалих осудил атаку. По его словам, цель диверсии - подорвать свободу морского судоходства и безопасность поставок нефти. С аналогичными заявлениями выступили монархии Персидского залива, Иордания, Египет и Иран.

Накануне власти ОАЭ сообщили, что четыре торговых судна подверглись «актам вредительства» в порту Фуджейра.

Ливанский же телеканал al-Mayadeen со ссылкой на местные источники сообщил, что в Фуджейре прогремели несколько мощных взрывов во время пожара, охватившего как минимум семь танкеров. Власти эмирата позднее опровергли эти сообщения.


 
 
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В воскресенье, 12 мая, в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, сказал министр энергетики королевства Халида аль-Фалиха.
 
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