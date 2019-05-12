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Саудовские танкеры атакованы в акватории ОАЭ
Источник материала: Партизан
В воскресенье, 12 мая, в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, сказал министр энергетики королевства Халида аль-Фалиха.
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Один из танкеров направлялся в Рас-Таннура для загрузки сырой нефтью. В результате атаки никто не пострадал, но конструкциям судов был нанесен значительный ущерб.
Аль-Фалих осудил атаку. По его словам, цель диверсии - подорвать свободу морского судоходства и безопасность поставок нефти. С аналогичными заявлениями выступили монархии Персидского залива, Иордания, Египет и Иран.
Накануне власти ОАЭ сообщили, что четыре торговых судна подверглись «актам вредительства» в порту Фуджейра.
Ливанский же телеканал al-Mayadeen со ссылкой на местные источники сообщил, что в Фуджейре прогремели несколько мощных взрывов во время пожара, охватившего как минимум семь танкеров. Власти эмирата позднее опровергли эти сообщения.
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В воскресенье, 12 мая, в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, сказал министр энергетики королевства Халида аль-Фалиха.
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