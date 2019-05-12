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Беларусь на вкус не пробовали? Появился шанс

13.05.2019 13:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Поможет вам в этом васильковый пломбир.



Десерт нежно-голубого цвета в ржаном стаканчике уже в продаже. Выпущенное специально ко II Европейским играм, необычное мороженое можно будет отведать только в Беларуси — экспортировать его не планируют, передает «Минск-Новости».

Лепестки василька в составе – не единственная белорусская фишка: пломбир содержит семена льна, а стаканчик – ржаную муку. Задумка производителей – создать продукт, попробовав который, турист в буквальном смысле почувствует Беларусь на вкус.


— Мы давно заметили: простой вопрос туриста, что необычное можно попробовать в Беларуси, ставит в тупик наших людей, которые с ходу вспоминают разве что драники, — прокомментировали представители компании-производителя. — Надеемся, что васильковый пломбир решит проблему: это действительно вкусное мороженое и уникальный продукт, которого нет ни в одной другой стране мира. По вкусу его вряд ли перепутаешь с иным десертом. Молочная основа мороженого дополняется цветочно-травяным ароматом, а когда случается раскусить зернышко льна, чувствуется сладкий медово-масляный привкус.

 
Теги: Минск
 
 
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