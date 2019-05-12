Беларусь на вкус не пробовали? Появился шанс









Минск-Новости ». Десерт нежно-голубого цвета в ржаном стаканчике уже в продаже. Выпущенное специально ко II Европейским играм, необычное мороженое можно будет отведать только в Беларуси — экспортировать его не планируют, передает «».





Лепестки василька в составе – не единственная белорусская фишка: пломбир содержит семена льна, а стаканчик – ржаную муку. Задумка производителей – создать продукт, попробовав который, турист в буквальном смысле почувствует Беларусь на вкус.









— Мы давно заметили: простой вопрос туриста, что необычное можно попробовать в Беларуси, ставит в тупик наших людей, которые с ходу вспоминают разве что драники, — прокомментировали представители компании-производителя. — Надеемся, что васильковый пломбир решит проблему: это действительно вкусное мороженое и уникальный продукт, которого нет ни в одной другой стране мира. По вкусу его вряд ли перепутаешь с иным десертом. Молочная основа мороженого дополняется цветочно-травяным ароматом, а когда случается раскусить зернышко льна, чувствуется сладкий медово-масляный привкус.