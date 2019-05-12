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Против Ассанжа в Швеции снова открыли уголовное дело за изнасилование

13.05.2019 13:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Швеции вновь откроют предварительное уголовное расследование в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по обвинению в изнасиловании.



Об этом заявил представитель прокуратуры Швеции, - сообщают информационные агентства.

Ассанж в 2012 году укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать выдачи в Швецию по обвинению в изнасиловании. Впоследствии дело в Швеции было закрыто. 

В прошлом месяце эквадорские власти лишили Ассанжа убежища и выдали британским властям. Сейчас он отбывает в британской тюрьме срок 50 месяцев за нарушение условий освобождения под залог. 

Кроме того, суд рассматривает дело о его экстрадиции в США. Будет ли теперь Швеция обращаться с запросом о его экстрадиции - пока не сообщается.

 
 
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В Швеции вновь откроют предварительное уголовное расследование в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по обвинению в изнасиловании.
 
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