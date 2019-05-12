Против Ассанжа в Швеции снова открыли уголовное дело за изнасилование









Об этом заявил представитель прокуратуры Швеции, - сообщают информационные агентства.





Ассанж в 2012 году укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать выдачи в Швецию по обвинению в изнасиловании. Впоследствии дело в Швеции было закрыто.





В прошлом месяце эквадорские власти лишили Ассанжа убежища и выдали британским властям. Сейчас он отбывает в британской тюрьме срок 50 месяцев за нарушение условий освобождения под залог.





Кроме того, суд рассматривает дело о его экстрадиции в США. Будет ли теперь Швеция обращаться с запросом о его экстрадиции - пока не сообщается.