|
Против Ассанжа в Швеции снова открыли уголовное дело за изнасилование
Источник материала: Партизан
В Швеции вновь откроют предварительное уголовное расследование в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по обвинению в изнасиловании.
Об этом заявил представитель прокуратуры Швеции, - сообщают информационные агентства.
Ассанж в 2012 году укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать выдачи в Швецию по обвинению в изнасиловании. Впоследствии дело в Швеции было закрыто.
В прошлом месяце эквадорские власти лишили Ассанжа убежища и выдали британским властям. Сейчас он отбывает в британской тюрьме срок 50 месяцев за нарушение условий освобождения под залог.
Кроме того, суд рассматривает дело о его экстрадиции в США. Будет ли теперь Швеция обращаться с запросом о его экстрадиции - пока не сообщается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Швеции вновь откроют предварительное уголовное расследование в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по обвинению в изнасиловании.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)