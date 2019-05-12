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Россиянка получила срок за заказ в интернете средства для похудения

13.05.2019 13:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси срок мог быть гораздо больше.

Суд приговорил к полутора годам колонии общего режима жительницу Оренбургской области РФ, которая заказала в интернете препарат для похудения с сильнодействующим веществов сибутрамин, сообщается на сайте уральской транспортной прокуратуры.

Ее сообщница получила тот же срок лишения свободы, но условно. Обеих суд признал виновными в контрабанде сильнодействующих веществ.

Что еще известно:

В декабре 2018 года обвиняемые заказали из Казахстана препарат для снижения веса, где содержался сибутрамин, заранее зная, что в России оборот таких веществ ограничен, отмечается в сообщении прокуратуры. 

По оценкам экспертов, общая масса запрещенного вещества составила не менее 33,8 грамма. Одну из женщин задержали при получении посылки в отделении службы доставки грузов города Орска.

Почему это важно:

В апреле в отношении жительницы Екатеринбурга Дарьи Беляевой возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков. Девушка заказала из Польши антидепрессант с бупропионом. 

Экспертиза установила, что вещество может быть производным эфедрона, который есть в списке наркотических средств, а его оборот в России запрещен.

 
 
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