Россиянка получила срок за заказ в интернете средства для похудения

Суд приговорил к полутора годам колонии общего режима жительницу Оренбургской области РФ, которая заказала в интернете препарат для похудения с сильнодействующим веществов сибутрамин, сообщается на сайте уральской транспортной прокуратуры.





Ее сообщница получила тот же срок лишения свободы, но условно. Обеих суд признал виновными в контрабанде сильнодействующих веществ.





Что еще известно:

В декабре 2018 года обвиняемые заказали из Казахстана препарат для снижения веса, где содержался сибутрамин, заранее зная, что в России оборот таких веществ ограничен, отмечается в сообщении прокуратуры.





По оценкам экспертов, общая масса запрещенного вещества составила не менее 33,8 грамма. Одну из женщин задержали при получении посылки в отделении службы доставки грузов города Орска.





Почему это важно:

В апреле в отношении жительницы Екатеринбурга Дарьи Беляевой возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков. Девушка заказала из Польши антидепрессант с бупропионом.





Экспертиза установила, что вещество может быть производным эфедрона, который есть в списке наркотических средств, а его оборот в России запрещен.