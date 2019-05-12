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Показываем, какую землю Лукашенко отдал под застройку коттеджами и таунхаусами МАПИДа
Источник материала: Tut.by
На днях Александр Лукашенко Минска: участок вдоль Долгиновского тракта отдали под застройку">вывел из ландшафтной-рекреационной зоны Минска участок в около 7 гектар в районе Долгиновского тракта для того, чтобы построить там жилые дома. Судя по всему — таунхаусы и коттеджи. В МАПИДе рассказали, где именно находится эта земля, а мы схематически отобразили ее примерные границы.
Указ президента предполагает корректировку Генплана Минска с тем, чтобы на месте ландшафтно-рекреационной зоны примерно в 7 гектар в Цнянке построить 9,4 тысячи гектар жилья по проектам МАПИДа. Вот примерные границы этих участков:
На одном из них сейчас растут сельхозкультуры, на двух других — бурьян.
Как сообщала пресс-служба президента, на этой земле планируется построить дома блокированного типа (судя по всему таунхаусы) и коттеджи. Но точных сроков реализации проекта в МАПИДе пока не называют. Подробности станут известны после решения всех процедурных моментов в рамках принятия указа.
Ранее сообщалось, что на Долгиновском МАПИД
Для коттеджного домостроения МАПИД использует однослойные панели — они позволяют заказчику реализовывать любые архитектурные решения и самому определять, насколько утеплять дом и какую выбирать отделку стен. Предполагалось, что себестоимость такого жилья без отделки будет порядка 600−650 долларов за квадратный метр. О других преимуществах такой панели
Отметим, что это уже второе изменение Генплана Минска для строительства в районе Долгиновского тракта за год. Так, в январе Александр Лукашенко
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Участки занимают около семи гектар.
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