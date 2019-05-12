Диверсанты похитили Знамя БГСХА: новый академический квест пройдет 16 мая

Источник материала: Горецкий вестник

16 мая в Горках на территории академгородка в рамках “Ночи музеев” пройдет квест-игра “Совершенно секретно”. Участникам предстоит вернуть похищенное диверсантами Знамя академии, разгадав множество загадок и преодолев череду препятствий.





Игра будет посвящена 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому вопросы и задания квеста будут связаны с горецкими событиями и местами времен войны.

Принять участие в игре могут студенческие команды из 6 человек. Заявки принимаются в музее БГСХА (3 этаж ДК).

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