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Льготные кредиты на покупку Geely возобновлены
Источник материала: БДГ
Белорусы смогут и далее приобретать автомобили Geely на семь лет под от 1,9% годовых.
Согласно условиям программы, в кредит можно взять новые авто моделей Emgrand, Atlas и Emgrand X7 у официальных дилеров СЗАО «БелДжи».
Кредит до 90% от стоимости автомобиля можно взять на 7 лет. При этом процентная ставка составит от 1,9% годовых. Кредит выдается под поручительство либо залог приобретаемого авто.
Программа «Белагропромбанка» работала и в прошлом году и была завершилась 29 декабря 2018 года.
Подобные условия предлагают, «БПС-Сбербанк» и «Беларусбанк».
Напомним, в 2018 году белорусы
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Белорусы смогут и далее приобретать автомобили Geely на семь лет под от 1,9% годовых.
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