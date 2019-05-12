Льготные кредиты на покупку Geely возобновлены

Белорусы смогут и далее приобретать автомобили Geely на семь лет под от 1,9% годовых.

Кредитная программа на приобретение легковых автомобилей марки Geely белорусской сборки предлагается «Белагропромбанком».

Согласно условиям программы, в кредит можно взять новые авто моделей Emgrand, Atlas и Emgrand X7 у официальных дилеров СЗАО «БелДжи».

Кредит до 90% от стоимости автомобиля можно взять на 7 лет. При этом процентная ставка составит от 1,9% годовых. Кредит выдается под поручительство либо залог приобретаемого авто.

Программа «Белагропромбанка» работала и в прошлом году и была завершилась 29 декабря 2018 года.

Подобные условия предлагают, «БПС-Сбербанк» и «Беларусбанк».