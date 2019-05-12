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Льготные кредиты на покупку Geely возобновлены

13.05.2019 15:03 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусы смогут и далее приобретать автомобили Geely на семь лет под от 1,9% годовых.

Кредитная программа на приобретение легковых автомобилей марки Geely белорусской сборки предлагается «Белагропромбанком».

Согласно условиям программы, в кредит можно взять новые авто моделей Emgrand, Atlas и Emgrand X7 у официальных дилеров СЗАО «БелДжи».

Кредит до 90% от стоимости автомобиля можно взять на 7 лет. При этом процентная ставка составит от 1,9% годовых. Кредит выдается под поручительство либо залог приобретаемого авто.

Программа «Белагропромбанка» работала и в прошлом году и была завершилась 29 декабря 2018 года.

Подобные условия предлагают, «БПС-Сбербанк» и «Беларусбанк».

Напомним, в 2018 году белорусы приобрели свыше 500 автомобили Geely с привлечением льготных кредитов БПС-Сбербанка. Позже БПС-Сбербанк и СЗАО «БелДжи» продлили масштабную программу кредитования китайских автомобилей белорусской сборки и заявили, что минимум год на покупку моделей Geely можно будет привлечь деньги банка по льготной ставке от 1,9% годовых.

 
 
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Белорусы смогут и далее приобретать автомобили Geely на семь лет под от 1,9% годовых.
 
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