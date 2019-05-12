Состоялся областной конкурс «Семья года» среди многодетных семей

Источник материала: Виртуальный Брест

11 мая 2019 года в 12.00 в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста» по адресу: г. Брест, ул. Халтурина, 8, состоялся областной конкурс «Семья года» среди полных семей, воспитывающих троих и более детей. Целью конкурса является укрепление духовно-нравственных основ семьи, возрождение и пропаганда семейных ценностей и традиций, продвижение в обществе идеи ответственного родительства.



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В мероприятии принимали участие финалисты городских и районных этапов конкурса: представителями Московского района города Бреста стала семья Котик, Брестского района - семья Демьянюк, Дрогичинского района - семья Снитчук, Пинского района - семья Антоновских, Пружанского района - семья Кунда.



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Программа включала два конкурса: первый – визитная карточка семьи «Родовод» – семьи представляли историю своего рода, семейные обычаи и традиции, спортивные, творческие увлечения и трудовые достижения. Второй конкурс – «Моя страна – моя семья» – это презентация активной жизненной позиции членов семьи, увлечений и профессиональных достижений, а также участие в общественно- полезной и культурной жизни региона.