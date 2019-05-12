«Европейские забеги» #velcombegom стартовали в Бресте с эстафетой «Пламя мира»

Источник материала: Виртуальный Брест

12 мая 2019 г. в Бресте начала свое «беговое» путешествие по стране эстафета «Пламя мира», а вместе с ней стартовали и «Европейские забеги» #velcombegom. Это большой благотворительный проект в помощь детям-спортсменам с ограниченными возможностями, который в этом году стал, по сути, пара-составляющей II Европейских игр. За 50 дней его участникам предстоит пробежать рекордные 200 000 километров в помощь детям-спортсменам с ограниченными возможностями. Общая сумма благотворительной помощи от компании velcom | A1 составит также рекордные 200 000 рублей.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66134.php

Читать полностью в источнике с фото:





Акция «Европейские забеги» благотворительного проекта #velcombegom пройдет в два этапа. С 12 мая и до 20 июня первый этап акции будет проходит одновременно с эстафетой «Пламя мира». Второй этап будет проходить во время самих соревнований II Европейских игр с 21 по 30 июня.

Одними из первых участников благотворительной акции «Европейские забеги» стали юные спортсмены из Брестской областной центральной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва профсоюзов по легкой атлетике, представители беговых сообществ Бреста и сотрудники компании velcom | A1. 12 мая они провели символический благотворительный забег от стен Брестской крепости к центральной площади города вслед за эстафетой «Пламя мира».



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66134.php

Читать полностью в источнике с фото:





«Европейские забеги» проводятся в помощь детям-спортсменам с ограниченными возможностями, которые активно занимаются спортом и в будущем будут защищать честь нашей страны на международных соревнованиях.

Каждый, кто хочет помочь детям, может с 12 мая по 30 июня в любое удобное для себя время выходить на пробежки, фиксировать свои беговые результаты при помощи любого фитнес-приложения, установленного на смартфон, и делиться ими на своей странице в социальных сетях с хештегами #velcombegom, #A1 и #brightteam.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66134.php

Читать полностью в источнике с фото:





Благотворительную помощь в рамках акции «Европейские забеги» получат Республиканский центр олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и Гомельский областной центр олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. Акция «Европейские забеги» проводится компанией velcom | A1 в партнерстве с фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года» при поддержке Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и Паралимпийского комитета Республики Беларусь.

Присоединиться к «Европейским забегам» уже могут все жители нашей страны и белорусы за рубежом, а также спортсмены, члены иностранных делегаций, болельщики и гости из стран-участниц II Европейских игр. Особенностью «Европейских забегов» станет то, что в общую копилку беговых километров будет включена дистанция эстафеты «Пламя мира», а также результаты всех легкоатлетических дистанций в рамках II Европейских игр.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66134.php

Читать полностью в источнике с фото:





«Дирекция II Европейских игр уже второй год поддерживает проект #velcombegom – в прошлом году мы принимали в нем личное участие, а в этом году выступаем партнерами. Акция «Европейские забеги» - это своеобразная пара-составляющая II Европейских игр, в которой может принять участие каждый житель Беларуси, каждый спортсмен-участник Игр или гость нашей страны. «Европейские забеги» - важная благотворительная инициатива, призванная помочь детям-спортсменам с ограниченными возможностями. А еще это заметный общественный проект для популяризации здорового образа жизни, бега и самой идеи благотворительности», – отметил заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов.

«Европейские забеги» #velcombegom в этом году посетят каждый регион нашей страны вместе с этапами эстафеты «Пламя мира»: после старта в Брестской области эстафета перейдет в Гродно, где этап эстафеты пройдет 18 мая. В Витебской области старт эстафеты намечен на 24 мая, в Могилевской – 30 мая, в Гомельской – 5 июня, а завершит программу массовых беговых мероприятий в рамках «Европейских забегов» Большой символический забег, который пройдет 20 июня в Парке Победы в Минске.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66134.php

Читать полностью в источнике с фото:





Принять участие в Большом символическом забеге смогут самые активные участники проекта #velcombegom – те, кто пробежит самое большое количество километров в помощь детям, а также те, кто зафиксирует на своих страничках в социальных сетях самое большое количество проведенных индивидуальных забегов. Самые активные участники получат персональные приглашения на мероприятие 20 июня в Минске.

«Мы рады в партнерстве с Дирекцией II Европейских игр и при поддержке Министерства спорта и туризма, Паралимпийского комитета начать нашу крупнейшую благотворительную инициативу. В рамках II Европейских игр мы зовем всех белорусов и гостей нашей страны, всех спортсменов-участников Игр и членов зарубежных делегаций присоединиться к акции и пробежать в помощь детям-спортсменам с ограниченными возможностями. Мы верим, что бег с целью благотворительности сможет объединить всех, а все вместе мы сможем еще больше помочь детям», – заявил первый заместитель генерального директора компании velcom | A1 Николай Юшкевич.

Проект #velcombegom – благотворительная спортивная инициатива компании velcom | A1, направленная на помощь нуждающимся детям и детским медицинским учреждениям. Забеги #velcombegom проводятся ежегодно, начиная с 2015 года. #velcombegom является одной из наиболее масштабных социальных инициатив velcom | A1. По итогам прошлых благотворительных забегов финансовую помощь от компании на общую сумму более 500 000 рублей получили 16 детских медицинских учреждений из всех регионов Беларуси. Акция «Бегущие города» #velcombegom вошла в ТОП-3 лучших коммуникационных проектов Восточной Европы международной премии Eventiada IPRA Golden World Awards 2018.