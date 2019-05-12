Огнеборцы Брестского ГОЧС посоревновались в силе и выносливости

Источник материала: Виртуальный Брест

Огнеборцы Брестского городского отдела по ЧС посоревновались в силе и выносливости, встретившись на состязательной площадке традиционного поединка по многоборью спасателей.



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Показывали себя команды каждой аварийно-спасательной части, всего - четыре участника и 1 тренер-представитель. Соревнования включали в себя три дистанции: «Преодоление препятствий учебно-тренировочного комплекса с отработкой вопросов боевой работы», «Комплексно – силовое упражнение на перекладине»; «Подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни с последующим самоспасанием»



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Дистанции состояли из нескольких непростых этапов, например, на первом была расположена площадка с деформированным легковым автомобилем и в 5 м от нее площадка с инструментами и принадлежностями. Стояла задача выполнить мероприятия по обеспечению безопасности места проведения АСР, безопасности пострадавшего, провести его иммобилизацию, деблокировку и эвакуацию из опасной зоны.