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Огнеборцы Брестского ГОЧС посоревновались в силе и выносливости
13.05.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Огнеборцы Брестского городского отдела по ЧС посоревновались в силе и выносливости, встретившись на состязательной площадке традиционного поединка по многоборью спасателей.
Показывали себя команды каждой аварийно-спасательной части, всего - четыре участника и 1 тренер-представитель. Соревнования включали в себя три дистанции: «Преодоление препятствий учебно-тренировочного комплекса с отработкой вопросов боевой работы», «Комплексно – силовое упражнение на перекладине»; «Подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни с последующим самоспасанием»
Дистанции состояли из нескольких непростых этапов, например, на первом была расположена площадка с деформированным легковым автомобилем и в 5 м от нее площадка с инструментами и принадлежностями. Стояла задача выполнить мероприятия по обеспечению безопасности места проведения АСР, безопасности пострадавшего, провести его иммобилизацию, деблокировку и эвакуацию из опасной зоны.
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Огнеборцы Брестского городского отдела по ЧС посоревновались в силе и выносливости, встретившись на состязательной площадке традиционного поединка по...
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