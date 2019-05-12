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Уголовное дело заведено на брестчанина за изменение VIN-номера автомобиля
13.05.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Уголовное дело возбуждено в отношении 27-летнего брестчанина, который подозревается в изменении идентификационного номера автомобиля, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.
В МРЭО
Как выяснилось, молодой человек не знал, что VIN-номер его автомобиля "перебит". Обновил Audi в своем гараже 27-летний брат владельца. Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.381 УК (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства).
"Брестские эксперты с начала года провели 170 экспертиз идентификационных маркировочных обозначений транспортных средств. Как правило, речь идет об исследовании автомобилей с частичным отсутствием знаков идентификационной маркировки вследствие коррозионных процессов", - добавила официальный представитель областного управления ГКСЭ.
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Уголовное дело возбуждено в отношении 27-летнего брестчанина, который подозревается в изменении идентификационного номера автомобиля, сообщила БЕЛТА...
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