ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Семейный причал» собрал детские таланты в Бресте на Набережной Франциска Скорины

13.05.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Главными героями праздника на Набережной Франциска Скорины стали брестские семьи. Бабушки, дедушки, мамы, папы радовались умениям и талантам своих внуков и детей.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66130.php

«Семейный причал» собрал детские таланты в Бресте на Набережной Франциска Скорины

Две брестских организации – творческий центр «АртПиппер» и Школа «МайБэби» - подготовили великолепные праздничные программы. Детки танцевали, пели известные песни, исполняли новые композиции, демонстрировали умения в цирковом искусстве.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66130.php

«Семейный причал» собрал детские таланты в Бресте на Набережной Франциска Скорины

Заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста Светлана Козлович поздравила присутствующих с Международным Днем семьи и поблагодарила взрослых за воспитание таких активных, талантливых детей. На празднике выступили депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Леонид Брич, председатель Брестской городской общественной организации «Белорусский союз женщин», депутат Брестского городского Совета депутатов Алла Старикевич.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66130.php

«Семейный причал» собрал детские таланты в Бресте на Набережной Франциска Скорины

Организаторы и гости мероприятия почествовали и вручили подарки семьям: Константина и Ольги Морошко, Сергея и Натальи Чижевич, Ирины и Александра Зализных, Олега и Светланы Харза.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Главными героями праздника на Набережной Франциска Скорины стали брестские семьи. Бабушки, дедушки, мамы, папы радовались умениям и талантам своих внуков и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Диверсанты похитили Знамя БГСХА: новый академический квест пройдет 16 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика