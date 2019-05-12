«Семейный причал» собрал детские таланты в Бресте на Набережной Франциска Скорины

Источник материала: Виртуальный Брест

Главными героями праздника на Набережной Франциска Скорины стали брестские семьи. Бабушки, дедушки, мамы, папы радовались умениям и талантам своих внуков и детей.



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Две брестских организации – творческий центр «АртПиппер» и Школа «МайБэби» - подготовили великолепные праздничные программы. Детки танцевали, пели известные песни, исполняли новые композиции, демонстрировали умения в цирковом искусстве.



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Заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста Светлана Козлович поздравила присутствующих с Международным Днем семьи и поблагодарила взрослых за воспитание таких активных, талантливых детей. На празднике выступили депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Леонид Брич, председатель Брестской городской общественной организации «Белорусский союз женщин», депутат Брестского городского Совета депутатов Алла Старикевич.



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Организаторы и гости мероприятия почествовали и вручили подарки семьям: Константина и Ольги Морошко, Сергея и Натальи Чижевич, Ирины и Александра Зализных, Олега и Светланы Харза.