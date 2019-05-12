В Слуцком районе определены места для купания

Источник материала: Слуцк Город





На территории Слуцкого района определены места, разрешённые для купания. Об этом сайту SlutskGorod сообщил председатель районной организации ОСВОД Олег Рудницкий.

— В Слуцком районе имеются две официальные зоны массового отдыха населения на водных объектах, — рассказал представитель ОСВОД. — Это зона отдыха по ул. Социалистической в Слуцке, на которой с 1 мая по 31 августа с 11:00 до 19:00 ежедневно без перерыва и выходных работает спасательный пост, оснащенный всем необходимым спасательным инвентарем для оказания помощи, а также зона отдыха в районе Руднянского водохранилища.

В Обществе спасения на водах отмечают, что главные причины трагедий на воде в летний период - это купание в неустановленных местах и в состоянии алкогольного опьянения.

Так, в 2018 году в результате несчастных случаев на воде в Беларуси погибло 374 человека, из них 30 - несовершеннолетние. Только в Слуцком районе за прошлый год утонуло 6 человек.

— Число утонувших сопоставимо с количеством погибших в автокатастрофах или на пожарах. Все знают, что переходить улицу нужно на зеленый свет, со спичками играть опасно, а в воде многие ведут себя слишком беспечно, забывая о реальной угрозе жизни, — отмечает Олег Рудницкий.

Во избежание несчастных случаев спасатели рекомендуют компаниям отдыхающих контролировать поведение своих друзей, не плавать с использованием матрасов, шин и других посторонних предметов, избегать баловства на воде и, конечно, ни в коем случае не купаться в состоянии опьянения.

В ОСВОДе также напомнили, что, согласно Правил охраны жизни людей на водах, отдыхающим запрещается загрязнять и засорять водоёмы, въезжать на территорию пляжей на транспортных средствах, нарушать режим содержания водоохранных зон, а также стирать на пляжах бельё, выгуливать и купать животных.



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