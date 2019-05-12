В Новополоцке выявили «фальшивого» 68-летнего инвалида

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Как стало известно, правоохранители задержали 68-летнего мужчину за совершение административного правонарушения. Чтобы избежать помещения в специализированный изолятор, пенсионер предъявил удостоверение инвалида I группы.

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Как сообщила инспектор профилактики ООПП Новополоцкого ГОВД Надежда КАСПЕРОВИЧ, в ходе проверки выяснилось, что удостоверение поддельное. В данный момент правоохранители выясняют, какими еще льготами пользовался мужчина по фальшивому документу.

В отношении 68-летнего жителя Новополоцка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.380 УК Республики Беларусь («Подделка, изготовление либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков»). Ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.