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В Новополоцке выявили «фальшивого» 68-летнего инвалида

13.05.2019 15:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Новополоцке выявили «фальшивого» 68-летнего инвалида
Фото из открытых источников

Как стало известно, правоохранители задержали 68-летнего мужчину за совершение административного правонарушения. Чтобы избежать помещения в специализированный изолятор, пенсионер предъявил удостоверение инвалида I группы.

В Новополоцке выявили «фальшивого» 68-летнего инвалида В Минске 42-летняя женщина подделывала рецепты на медицинские препараты

Как сообщила инспектор профилактики ООПП Новополоцкого ГОВД Надежда КАСПЕРОВИЧ, в ходе проверки выяснилось, что удостоверение поддельное. В данный момент правоохранители выясняют, какими еще льготами пользовался мужчина по фальшивому документу.

В отношении 68-летнего жителя Новополоцка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.380 УК Республики Беларусь («Подделка, изготовление либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков»). Ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина подделал удостоверение инвалида I группы.
 
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