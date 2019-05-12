Полезные советы по уходу за длинными волосами

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Длинные волосы требуют к себе особого внимания, и уход за длинными волосами — значимый пункт в создании безупречного образа. Предлагаем ознакомиться с основными правилами в сохранении волос красивыми.

Особое внимание — питанию

Сбалансированный рацион становится первым шагом в получении красивых локонов. Неправильное питание, соблюдение жестких диет, ограничение в определенных продуктах — все это неизменно сказывается на волосах. Рекомендуется употреблять достаточное количество белковой пищи (творога, мяса, рыбы, бобовых, орехов) с базовыми аминокислотами. Обязательно добавляйте в меню фрукты, свежие овощи, оливковое масло.

Выбор шампуня и правильное мытье





Правильный уход за длинными волосами сложно представить без применения шампуня, который будет идеально подходить под тип кожи: нормальную, жирную или сухую. Кондиционеры или маски покупаются согласно тому, насколько повреждена длина волос.

В процессе мытья головы не забывайте, что локоны промываются 2 раза шампунем. Сначала происходит удаление загрязнений, стайлинговых средств, а второй раз активизирует действие активных компонентов. Прежде чем нанести шампунь, средство нужно сначала вспенить в руках, а только потом наносить на кожу.

Для мытья волос категорически не подходит горячая вода. Такое решение чревато стимуляцией функционирования сальных желез и, как результат, более быстрым загрязнением локонов.

Присмотритесь к сухим шампуням. Если волосы потеряли свежесть, то они могут выручить и дадут возможность продлить период между мытьем шампунем и не использовать лишний раз фен.

Кондиционер — обязательное условие

Благодаря систематическому применению кондиционеров происходит сглаживание кутикулы. Это придает локонам блеск, препятствует спутыванию. Игнорирование данного пункта ухода может привести к тому, что пряди волосы станут более тусклыми и ломкими.

Подбор расчески





Очень важное правило, о котором не стоит забывать, — это регулярное расчёсывание прядей: не стоит злоупотреблять, 2−5 раз в день будет достаточно. Это позволит чешуйкам сглаживаться, что автоматически предотвращает спутывание. Помощниками станут расчески с натуральной щетиной и деревянные гребни. Помните, что деревянные расчески нуждаются в своевременной замене: когда вы заметили, что появились зазубрины, следует купить новую расческу.

Маски для укрепления волос

Применение масок практикуется минимум 1 раз в неделю. Чтобы получить ощутимый результат, используйте по очереди средства, направленные на решение разных проблем. Применение масок для сухих, ломких, секущихся волос может стать отличной профилактикой появления секущихся кончиков.

Удаление лишнего





Наблюдайте за состоянием волос. Если кончики теряют привлекательность, тогда стоит задуматься о походе на стрижку. Правильный уход за длинными волосами поможет увеличить период между обращениями к парикмахеру.

Предупреждение травмирующих факторов

Минимизируя вред, оказываемый волосам, удастся сохранить красоту, здоровье локонов. В первую очередь требуется отказаться от укладки горячим методом. Применение ежедневной сушки феном, выпрямление или завивка — то, что оказывает отрицательное воздействие на пряди. Необходимо стараться, чтобы волосы высыхали естественным путем. Если такой возможности нет, то используйте средства с термозащитой, а также старайтесь не сушить волосы на максимальной температуре.





Также забудьте о расчёсывании мокрых локонов, чтобы не травмировать их. В летнюю пору особенно на отдыхе в жарких странах, купании в соленой воде обязательно потребуется средств, защищающих от солнца и соли.

Правильный уход за длинными волосами — залог красоты и здоровья локонов. Можно побаловать свои волосы процедурой по уходу, которую будет рад предложить каждый салон красоты в Минске из каталога TAM.BY .