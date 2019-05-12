







«Сегодня специалисты называют огромные суммы [ущерба для Беларуси от загрязнения нефтепровода «Дружба»] – за $100 млн, – заявил в пятницу Александр Лукашенко. – Это огромный ущерб, нанесенный нефтепроводу, самому оборудованию на нефтепроводе – насосы и проч., – и [ущерб оборудованию] на НПЗ».





Точные цифры он назвать отказался, заявил лишь, что дождется подсчетов специалистов. Кроме того, по словам Лукашенко, Беларусь недополучила определенную прибыль, в частности валютную выручку за транзит. «Мы потеряли сотни миллионов долларов», – отметил он.





«Ущерб, вероятно, будет складываться из трех составляющих – недополученные средства за транзит, недополученная прибыль от переработки российской нефти, средства, потраченные на очистку и, возможно, на замену или ремонт вышедшего из строя оборудования», – считает старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.









Ведомостей », исходя из имеющихся данных ущерб может составить от $271,3 млн до $435,3 млн. По расчетам «», исходя из имеющихся данных







