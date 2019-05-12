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В Туркменистане - дефицит инсулина

13.05.2019 16:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Туркменистане возник дефицит инсулина. Об этом 13 мая сообщило радио «Азатлык» со ссылкой на собственные источники.


фото носит иллюстративный характер

По словам граждан, страдающих диабетом, перебои с поставками инсулина возникли еще в начале года. Но сейчас ситуация резко обострилась. В частных аптеках препарата нет совсем, а в государственных за ним выстраиваются огромные очереди. 

Если рецепт выписан на пять ампул, выдают две-три штуки, если на три ампулы — две. Получить лекарство удается лишь тем, кто занял очередь до открытия аптеки. Далее провизоры начинают заявлять, что препарат закончился.

Заметим, что двумя крупнейшими аптеками Ашхабада владеет сестра президента Гурбангулы Бердымухамедова Гульбанат Довлетова.

Инъекции инсулина при диабете I типа необходимо делать ежедневно, в противном случае возникает угроза для жизни. 

Формально граждане Туркменистана имеют право на бесплатное получение ряда препаратов по рецепту врача за счет медицинской страховки. Но независимые источники свидетельствуют, что на практике эта система не работает. 

 
 
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В Туркменистане возник дефицит инсулина. Об этом 13 мая сообщило радио «Азатлык» со ссылкой на собственные источники.
 
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