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Китай объявил о введении ответных пошлин на американские товары

13.05.2019 16:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минфин Китая объявил о ведении ответных пошлин в размере 5-25%.



Министерство финансов Китая объявило о ведении ответных пошлин в размере 5-25% на более чем 5 тыс. видов продукции из США. Об этом сообщает Reuters.

В частности, Китай планирует ввести тарифы на американские товары на сумму 60 миллиардов долларов. С 1 июня Китай установит тарифы на 5140 товаров из США.

Напомним, торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем зашли в тупик, поскольку Пекин не соглашается вносить изменения в свое законодательство. Причина задержки подписания соглашения - неготовность Пекина вносить изменения в законодательство, "как того требуют американцы".

10 мая президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в США китайских товаров еще на 300 млрд долларов. Таким образом, тарифы покроют весь импорт из Китая. 

Окончательного решения по новым пошлинам еще не принято, добавил он, отметив, что это будет связано с повышением тарифной ставки на китайские товары с 10% до 25% на сумму около 200 млрд долларов утром в пятницу, 10 мая.


После этого стало известно, что Китай примет необходимые меры в ответ на действия США, повысивших пошлины на китайские товары.

 
 
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Минфин Китая объявил о ведении ответных пошлин в размере 5-25%.
 
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