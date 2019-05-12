"Дело медиков": за взятку в $28 тысяч судят замглавврача медцентра МТЗ

Подробности данного уголовного дела не сообщались, как выяснил TUT.BY, оно уже слушается в суде Фрунзенского района Минска





В просторном зале суда из слушателей нет, процесс идет не первый день, и сам обвиняемый уже выступил. На заседание Сергея Семижона доставляют конвоиры, он под стражей и, как указано на стенде, ему предъявлено обвинение по ч.3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере). Санкция — от 5 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.





Защитник фигуранта отказался говорить журналисту TUT.BY о том, признает Семижон вину или нет. Правоохранительные органы не сообщали: какую взятку получил заместитель главного врача медицинского центра МТЗ, за что именно он, по данным обвинения, брал деньги, что было установлено в ходе предварительного расследования. Информации о том, что это уголовное дело рассматривается в суде Фрунзенского района Минска также не было.





Процесс начался 3 мая, Сергея Семижона обвиняют в получении взятки в 28 тысяч долларов. Фигурант признает вину частично, настаивая на том, что «единого умысла» брать деньги не было. Уголовное дело насчитывает 10 томов.





Сегодня заседание началось с допроса свидетеля Галины Чирковой, ведущего инженера по медицинскому оборудованию медцентра МТЗ. Она рассказала как формировались заявки на оборудование. Сперва заведующие отделений писали служебные записки Семижону, он передавал их Чирковой, и уже медицинский совет утверждал: закупать что-то или нет.





В материалах уголовного дела в качестве поставщиков фигурируют уже известные по судам над медиками компании — «Геол-М» и Medical Unit. О том, что руководство и подчиненные платили взятки врачам за выбор именно их техники, звучало на других процессах. Иногда взятка равнялась 5−7% от всей суммы поставки.





Кстати, сами бизнесмены, поставляющие медицинское оборудование, на свободе, хотя и стали фигурантами уголовного дела, например, в связи с неуплатой налогов или дачей взятки.





— У нас был старый аппарат, лет 18 ему было, сломался и нам вообще запретили на нем работать, — рассказывает суду про необходимость закупки оборудования в 2013 году Галина Чиркова. — Заведующий отделения ходил по выставкам, лазил по интернету, все изучал.









В итоге из трех поставщиков медцентр МТЗ выбрал одного.





— Аппарат работает прекрасно, мы очень довольны им, — говорит свидетель.





— Что вы можете пояснить про закупку эндоскопического оборудования? — обращается к Чирковой государственный обвинитель.





— У нас было очень старое оборудование 1992 года. Было два претендента — Olympus и Pentax. Последний был намного дороже. Единственный кто поставляет Olympus — это «Геол-М», — отвечает свидетель.





— Поставили вам оборудование? — задает очередной вопрос прокурор Жанна Баранова.





— Да, все очень довольны.





По версии следствия, Сергей Семижон получил взятки за четыре поставки в 2013—2018 годах. Как рассказывает сегодня во время допроса ведущий инженер по медицинскому оборудованию Чиркова, оборудование в центре было старое, поэтому покупка нового была просто необходима.





Например, в 2014 году купили систему ультразвуковой диагностики, потому что на прошлом аппарате «было невозможно работать».





— Претендентов на поставку было много. Здесь играла роль низкая цена, это у нас самый важный критерий, — рассказывает свидетель о победе в конкурсе компании Medical Unit.





С закупкой системы ультразвуковой диагностики в 2018 году была аналогичная ситуация.





— У оборудования срок работоспособности 8 лет, а оно работало уже 10. Был стопроцентный износ, — поясняет свидетель.





— Никакой чересчур заинтересованности Семижона вы не заметили? — интересуется прокурор Жанна Баранова.





— Нет-нет, выбирали заведующие отделений, а Сергей Ефимович сидел и слушал.





— Давал ли Семижон поручение разработать техническое задание под определенного поставщика? — задает вопрос защитник обвиняемого.





— Нет, Сергей Ефимович этого знать не мог, потому что с оборудованием работали заведующие отделений.





— Как можете охарактеризовать Семижона?





— Как человек он великолепный, всегда идет навстречу, помогает. Знаете, побольше бы таких руководителей. Когда он пришел, началось переоснащение техники, — отвечает Чиркова.





Другой свидетель, начальник планово-экономического отдела медцентра МТЗ Светлана Лазарева во время допроса в суде рассказывает, что никогда от Семижона не получала никаких распоряжений, касающихся выбора в качестве победителя определенно поставщика.





— За все время работы никаких подозрительных моментов со стороны Сергея Ефимовича не наблюдалось, — заявляет свидетель. — (…) Я с уверенностью могу сказать, что с приходом Сергея Ефимовича выручка нашего предприятия выросла в разы, выросла заработная плата сотрудников медицинского центра.





Никогда не забывайте, сколько жизней было спасено, благодаря закупке этого оборудования, это не 100 человек, а 25 тысяч. К нему мог обратиться любой вне зависимости от его ранга. Этому человеку верили все, за ним шли. Сейчас все понимают, что таких руководителей нужно еще поискать. А теперь люди стали уходить. Как я говорю: раньше это был медицинский центр, а теперь амбулатория.









Напомним, в «деле медиков» было более 90 человек обвиняемых и подозреваемых: примерно треть — должностные лица системы здравоохранения, остальные — собственники (учредители), руководители и работники коммерческих структур.





28 января 2019 года суд вынес приговор Сергею Корытько, которого обвиняли в получении взятки в 2 тысячи долларов. Наказание для бывшего главврача Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения — 2,5 года «домашней химии».





По приговору суда экс-глава РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий получил 7,5 года лишения свободы.





Замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий — 6 лет лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества, главврач 12-й стоматологической поликлиники Владимир Кравченок — пять лет.





Бывший глава Гродненского облздрава Андрей Стрижак осужден на 7,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.





Бывшего заведующего эндоскопическим отделением 9-й городской клинической больницы Минска (сейчас Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии) Андрея Савченко суд Фрунзенского района Минска приговорил к 2,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества, хотя прокурор просил ограничение свободы.





Главврача Минской областной больницы Андрея Королько приговорили к 4 годам.





В апреле председатель КГБ заявил, что задержания по «делу медиков» продолжаются.