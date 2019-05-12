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Суд признал Зеленского виновным в нарушениях на выборах

13.05.2019 15:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Избранного президента Украины оштрафовали за нарушение во втором туре выборов.

Оболонский районный суд Киева признал новоизбранного президента Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации и оштрафовал на 850 гривен.

Об этом объявил судья Владислав Девятко, сообщают Українські Новини.

Суд признал Зеленского виновным в совершении нарушения по ст 212-10 Кодекса об административных нарушениях и присудил максимально предусмотренный штраф.

Суд установил, что Зеленский осуществил агитацию, показав бюллетень в ходе второго тура президентских выборов.



При принятии решения суд учел личность Зеленского и характер нарушения.

Напомним, 21 апреля на избирательном участке Зеленский нарушил тайну голосования и показал заполненный бюллетень перед камерами.

Согласно украинскому законодательству, фотографирование и демонстрация бюллетеня является нарушением тайны голосования.

Нарушение этого закона может грозить штрафом от 1700 до 5100 гривен или тюремным заключением на срок до трех лет.


Полиция Киева квалифицировала действия кандидата в президенты Владимира Зеленского по ст. 212-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Нарушение ограничения по ведению предвыборной агитации).

Санкция статьи предусматривает штраф от 30-ти до 50-ти минимумов доходов граждан.

 
 
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Избранного президента Украины оштрафовали за нарушение во втором туре выборов.
 
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