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Суд признал Зеленского виновным в нарушениях на выборах
Источник материала: Партизан
Избранного президента Украины оштрафовали за нарушение во втором туре выборов.
Оболонский районный суд Киева признал новоизбранного президента Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации и оштрафовал на 850 гривен.
Об этом объявил судья Владислав Девятко, сообщают
Суд признал Зеленского виновным в совершении нарушения по ст 212-10 Кодекса об административных нарушениях и присудил максимально предусмотренный штраф.
Суд установил, что Зеленский осуществил агитацию, показав бюллетень в ходе второго тура президентских выборов.
При принятии решения суд учел личность Зеленского и характер нарушения.
Напомним, 21 апреля на избирательном участке Зеленский нарушил тайну голосования и показал заполненный бюллетень перед камерами.
Согласно украинскому законодательству, фотографирование и демонстрация бюллетеня является нарушением тайны голосования.
Нарушение этого закона может грозить штрафом от 1700 до 5100 гривен или тюремным заключением на срок до трех лет.
Полиция Киева квалифицировала действия кандидата в президенты Владимира Зеленского по ст. 212-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Нарушение ограничения по ведению предвыборной агитации).
Санкция статьи предусматривает штраф от 30-ти до 50-ти минимумов доходов граждан.
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Избранного президента Украины оштрафовали за нарушение во втором туре выборов.
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