Суд признал Зеленского виновным в нарушениях на выборах

Оболонский районный суд Киева признал новоизбранного президента Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации и оштрафовал на 850 гривен.





Українські Новини . Об этом объявил судья Владислав Девятко, сообщают





Суд признал Зеленского виновным в совершении нарушения по ст 212-10 Кодекса об административных нарушениях и присудил максимально предусмотренный штраф.





Суд установил, что Зеленский осуществил агитацию, показав бюллетень в ходе второго тура президентских выборов.













При принятии решения суд учел личность Зеленского и характер нарушения.





Напомним, 21 апреля на избирательном участке Зеленский нарушил тайну голосования и показал заполненный бюллетень перед камерами.





Согласно украинскому законодательству, фотографирование и демонстрация бюллетеня является нарушением тайны голосования.





Нарушение этого закона может грозить штрафом от 1700 до 5100 гривен или тюремным заключением на срок до трех лет.









Полиция Киева квалифицировала действия кандидата в президенты Владимира Зеленского по ст. 212-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Нарушение ограничения по ведению предвыборной агитации).





Санкция статьи предусматривает штраф от 30-ти до 50-ти минимумов доходов граждан.