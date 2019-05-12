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82-летняя олимпийская чемпионка Клара Гусева погибла в ДТП — титулованную конькобежку сбила машина

13.05.2019 15:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Олимпийская чемпионка 1960 года по конькобежному спорту 82-летняя Клара Гусева погибла в ДТП.

Об этом сообщил РИА Новости председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин. 

"Клара Гусева погибла в дорожно-транспортном происшествии, ее сбила машина. К сожалению, врачи не смогли спасти ее жизнь. Выражаю соболезнования родным и близким, это большая утрата для всех нас", — сказал Курамшин по телефону. 

На Олимпиаде 1960 года в Скво-Вэлли (США) Гусева победила на дистанции 1000 метров.


 
 
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Олимпийская чемпионка 1960 года по конькобежному спорту 82-летняя Клара Гусева погибла в ДТП.
 
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