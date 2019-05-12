|
82-летняя олимпийская чемпионка Клара Гусева погибла в ДТП — титулованную конькобежку сбила машина
Источник материала: Партизан
Олимпийская чемпионка 1960 года по конькобежному спорту 82-летняя Клара Гусева погибла в ДТП.
Об этом сообщил
"Клара Гусева погибла в дорожно-транспортном происшествии, ее сбила машина. К сожалению, врачи не смогли спасти ее жизнь. Выражаю соболезнования родным и близким, это большая утрата для всех нас", — сказал Курамшин по телефону.
На Олимпиаде 1960 года в Скво-Вэлли (США) Гусева победила на дистанции 1000 метров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олимпийская чемпионка 1960 года по конькобежному спорту 82-летняя Клара Гусева погибла в ДТП.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)