82-летняя олимпийская чемпионка Клара Гусева погибла в ДТП — титулованную конькобежку сбила машина

РИА Новости председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин. Об этом сообщилпредседатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин.





"Клара Гусева погибла в дорожно-транспортном происшествии, ее сбила машина. К сожалению, врачи не смогли спасти ее жизнь. Выражаю соболезнования родным и близким, это большая утрата для всех нас", — сказал Курамшин по телефону.





На Олимпиаде 1960 года в Скво-Вэлли (США) Гусева победила на дистанции 1000 метров.



